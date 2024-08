Kuvat paljastivat laitteet: Ukrainan F-16-koneilla on kova kyky

Ukrainalle toimitettavat F-16 -hävittäjät on varustettu kehittyneellä omasuojajärjestelmällä, joka pystyy torjumaan Venäjän infrapuna- ja tutkaohjuksia, selviää uusista kuvista. Asiasta kertoo TWZ.

Ukrainalle luvatut ovat päivitettyjä F-16AMS- ja F-16BMS -malleja, jotka on varustettu niin kutsutulla ”puolivälin päivityspaketilla” eli MLU:lla. MLU sisältää muun muassa päivityksiä hävittäjän tietokonejärjestelmiin, tutkaan ja elektronisen sodankäynnin välineisiin.

Kuvien perusteella Ukrainan F-16 -hävittäjät on varustettu AMRAAM-ilmatorjuntaohjuksilla. Ukraina käyttäneekin hävittäjiä ensisijaisesti ilmapuolustukseen ja Venäjän ohjusten ja droonien alasampumiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö hävittäjät kykenisi myös hyökkäysoperaatioihin

Hävittäjät voidaankin verrattain helposti varustaa ilmatorjuntaohjusten lisäksi erilaisilla Nato-yhteensopivilla asejärjestelmillä kuten JDAM-täsmäpommeilla, GBU-pommeilla, ilmasta maahan ammuttavilla AGM-88 -ohjuksilla sekä ADM-160 -hämäysohjuksilla.

Ukrainalle tämä on merkittävä askel eteenpäin. Naton asejärjestelmien yhdistäminen F-16 -hävittäjien sensorijärjestelmiin tuoneekin Ukrainan ilmavoimalle aivan uudenlaista suorituskykyä.

Aseiden ohella yksi hävittäjien merkittävä vahvuus on sen elektronisen sodankäynnin kyky. Hävittäjät on kuvien perusteella varustettu tanskalaisvalmisteisella PIDS+ -järjestelmä, joka kiinnitetään hävittäjän siiven alle. Todennäköisesti mukana on myös saman yhtiön valmistamalla myös ECPIS+ -järjestelmä.

PIDS+ -alusta sisältää muun muassa soihtusäiliön. Näiden kertakäyttöisten soihtujen tarkoitus on hämätä hävittäjää kohti ammuttua infrapunaohjusta ja ohjata se harhaan. Lisäksi PIDS+ -pakettiin kuuluu kolmesta optisesta sensorista koostuva AN/AAR-60 -ohjuslaukaisutunnistin, joka varoittaa lentäjää lähestyvistä ohjuksista.

ECIPS+ -alustassa ei ole soihtusäiliöitä, mutta tätä kompensoi kolminkertainen määrä AN/AAR-60 -tunnistimia. Lisäksi alusta sisältää AN/ALQ-162v2 -radiotaajuustorjuntajärjestelmän, joka kykenee häiritsemään tutkaa käyttäviä asejärjestelmiä kuten ilmatorjuntaohjuksia.

Yhdessä PIDS+ ja ECIPS+ tarjoavat F-16 hävittäjille tehokkaan suojan niin infrapuna- kuin tutkajärjestelmiä hyödyntäviltä uhilta. Tyypillisesti F-16 -hävittäjät on varustettu yhdellä kappaleella molempia alustoja.

Alustat ovatkin olleet niin tehokkaita, että myös Yhdysvallat on ryhtynyt asentamaan alustoja vanhempin F-16 -hävittäjiinsä.

Jos hävittäjää kohti laukaistaan matalalla lentäessä olkapäältä laukaistava infrapunaohjus, PIDS+ – ja ECIPS+ -järjestelmät varoittavat lentäjää ja laukaisevat hämäyssoihtuja automaattisesti. Jos hävittäjä joutuu kehittyneemmän tutkaohjuksen kohteeksi, hävittäjän järjestelmät kykenevät automaattisesti jumittamaan lähestyvän ohjuksen tutkajärjestelmiä.

Verrattuna Ukrainan käyttämiin neuvostoaikaisiin hävittäjiin, PIDS+ -ja ECIPS+ -alustoilla varustetut F-16 -hävittäjät tuovatkin maan ilmavoimille huomattavan suorituskykyloikan. Niiden selviytymiskyky on myös omaa laatuaan, josta on eittämättä apua Venäjän tiiviin ilmatorjuntaverkoston läpäisemisessä.