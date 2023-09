Kuvat paljastavat: Venäjän sukellusvene paloi Krimin iskun jälkeen

Satelliittikuvat (alla) tukevat aiempia tietoja, joiden perusteella Venäjän laivaston päivitetty Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostov kärsi pahoja vaurioita Ukrainan keskiviikkona aamuyöllä tekemässä iskussa miehitetylle Krimille.

Brittiläisillä Storm Shadow -ohjuksilla mediatietojen mukaan tehty isku sytytti laajoja tulipaloja miehittäjälle tärkeällä Sevastopolin sotilastelakalla.

Avoimista lähteistä saatavilla olleiden tietojen ja kuva- ja videoarvioiden perusteella iskut osuivat kuivatelakalla olleisiin Donin Rostoviin ja suureen Roputsha-luokan maihinnousualus Minskiin.

Venäjän puolustusministeriö vahvisti myöhemmin ”kahden korjauksessa olleen aluksen” kärsineen vahinkoa. Venäläiset antoivat kuitenkin ymmärtää vaurioiden olleen pieniä ja ilmoittivat alusten palaavan käyttöön korjausten jälkeen.

Iskujen jälkeen otettujen kuvien perusteella venäläisväitteet ovat varsin kyseenalaisia. Minsk näyttää palaneen pahasti ja sen kansirakenteet ovat kärsineet runsaasti vaurioita.

Donin Rostovista ei ole toistaiseksi tullut julki muuta kuin satelliittikuvia. Nekin kertovat kuitenkin ilmeisen pahoista vahingoista. Tulipalojen jäljet näkyvät jopa verrattain epätarkoissa kuvissa.

Erityisesti kehittyneen sukellusveneen menetys vähintään korjausten ajaksi on vakava isku Venäjän laivastolle. Venäjä on käyttänyt Kalibr-risteilyohjuksilla varustettuja päivitettyjä Kilo-luokan sukellusveneitä iskuissaan Ukrainaan Mustaltamereltä.

Myös kuivatelakoiden kärsimät vauriot ovat ongelma Venäjän laivastolle. Venäjällä on jo valmiiksi pulaa kuivatelakoista ja mahdollinen kahden telakan menetys voi vaikeuttaa merkittävästi sen aluskaluston ylläpitoa.

