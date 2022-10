Kuvat kertovat: Tämä tiedetään Krimin sillan räjähdyksestä

Venäjä on tiukentanut turvatoimia valtavassa räjähdyksessä vaurioituneella Kertsinsalmen sillalla. Sukeltajat ovat tutkineet 19 kilometriä pitkän sillan vedenalaisia rakenteita mahdollisten lisävaurioiden varalta.

FPRI-ajatuspajan tutkija Rob Leen mukaan räjähdyksen jälkeen otetuista kuvista voi tehdä joitakin alustavia päätelmiä tapahtuneesta. Palamisjäljet viittaavat sillan yläpuoliseen räjähdykseen eikä esimerkiksi sen alle ajettuun ja räjähteillä lastattuun veneeseen.

– On totta, että emme näe erään pilarin taakse, mutta rautatiesillan pilareissa ei ole polttojälkiä, Rob Lee tviittaa.

Hän viittaa Bellingcat-ryhmän tutkija Nick Watersin analyysiin. Watersin mukaan ainakin kolme erillistä siltaosaa on romahtanut mereen. Kaksi niistä sijaitsi palaneen junan vieressä ja yksi kauempana idässä. Räjähdys aiheutti suurimmat rakenteelliset vauriot tuleen syttyneen rahtijunan lähellä.

– Monet ovat nostaneet esille sen, että räjähdyshetkellä suuri kuorma-auto oli juuri ajanut kyseiselle kohdalla. Tämä saattaa olla tärkeä tieto, tai sitten ei, Nick Waters toteaa.

Valvontakamerakuvissa ei näy sillan alle mahdollisesti ajanutta venettä.

– Näen videolla joitakin aaltoja, mitkä voivat periaatteessa viitata johonkin, mutta en näe venettä, Waters jatkaa.

Nick Watersin mukaan on merkillepantavaa, että romahtanut maantiesillan osa vaikuttaa siirtyneen voimakkaasti sivulle. Sillan eteläpuoliset sivukaiteet repeytyivät täysin irti. Toinen kohta sen sijaan romahti mereen, mutta sen kaiteet pysyivät paikallaan.

– Valvontakameran videon perusteella räjähdys suuntautui välittömästi ylös- ja ulospäin. Jos räjähdys olisi tapahtunut siltaosion alla, jossa on suuri määrä betonia, olisi tässä nähty ainakin jonkinlaista viivettä, Waters sanoo.

LUE MYÖS:

Sillalla piti olla 20 puolustuksen kerrosta – jopa sotadelfiinejä (VU 8.10.2022)

Some have claimed a boat is visible in this still.

If there is, I can’t see it. I can see some waves, which might or might not be indicative of something, but I can’t see a boat. pic.twitter.com/GPsDc8iPWR

— Nick Waters (@N_Waters89) October 8, 2022