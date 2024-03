Kuvat järkyttävät: Tältä pommitettu Tallinna näyttäisi

Viron pääkaupunki Tallinnan katukuvaan ilmestyi helmikuussa isoja mainostauluja, jotka kuvaavat tuhoutunutta kaupunkia.

Kuvissa näkyy pommitettuja asuinrakennuksia, liikehuoneistoja ja jopa suomalaisen Nesteen tuhoutunut huoltoasema. Mustamäen, Õismäen ja Lasnamäen kaupunginosiin sijoitetut kuvat on sijoitettu niissä esiintyvien oikeiden rakennusten eteen.

Kyseessä on taiteilija Rebeca Parbusen ja Estookin julkisen tilan taidenäyttely Hetki. Kuvia löytyy myös taideprojektin verkkosivuilta.

Todentuntuiset kuvat ovat saaneet Tallinnassa ristiriitaisen vastaanoton. Joidenkin mielestä on hyvä, että Ukrainassa käytävästä sodasta muistutetaan katukuvassa. Toiset ovat sitä mieltä, että kuvat voivat järkyttää lapsia ja myös Ukrainasta paenneita sotapakolaisia.

– Luulen, että juuri tällaiset julisteet ja kuvat aiheuttavat ihmisissä entistä enemmän pelkoa, toteaa tallinnalainen Markus Postimees -lehdelle.

– Tiedän omakohtaisesti, mitä sota voi tuoda tullessaan. Ehkä se pitäisi näyttää, koska monet ihmiset asuvat täällä ajattelematta sitä, mitä voisi tapahtua, pohtii ukrainalainen sotapakolainen Ljubov.

The exhibition Hetk (Moment) is taking place on the streets of #Tallinn

As part of the exhibition, the city's billboards display images of buildings after the bombing.

The billboards in Iismäe, Mustamäe and Lasnamäe display four views of destroyed urban space. The exhibition… pic.twitter.com/8OZdzrd34f

— NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2024