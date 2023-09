Kuva näyttää: Täällä vastahyökkäyksen joukot etenevät

Ukrainan asevoimien on todettu edenneen viime viikkojen aikana Zaporizzjan alueella rintaman eteläosissa. Robotynen ja Verboven kylien välistä vyöhykettä on pidetty vastahyökkäyksen pääsuuntana.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan ukrainalaisjoukot ovat edenneet Novoprokopivkan kylän itäpuolella ja Robotynen lähellä. Molemmat osapuolet ovat kärsineet taisteluissa kalustotappioita, mutta venäläisjoukkojen tilanteen uskotaan käyneen tukalaksi.

Alueelle on lähetetty maahanlaskujoukkoja ja muita vahvistuksia Ukrainan läpimurtojen estämiseksi.

Sotatilanteesta sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri on julkaissut PlanetLabs-yhtiön 10. syyskuuta ottaman satelliittikuvan. Sen perusteella Novoprokopivkan ympärillä näkyvät maastopalot ja muut tuhot ovat siirtyneet viime päivinä yhä etelämmäs.

Muutos viittaa siihen, että venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään yhä kauemmas alkuperäisistä asemistaan. Ukrainan kannalta haasteena on, että noin viiden kilometrin päässä Tokmakiin johtavan tien varrella sijaitsee uusi Venäjän linnoitettu puolustuslinja.

To verify official reports about ongoing progress in the Novoprokopivka area, I conducted additional sat imagery analysis. The imagery captured on 10.09.2023 reveals new scorch marks, suggesting that the fire has extended further south, a good indication of the UAF progress pic.twitter.com/GUfmdFOtBb

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 10, 2023