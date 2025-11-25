Verkkouutiset

Venäläislennokki talon katolla Moldovassa. www.facebook.com/politiarepubliciimoldova

Kuusi Venäjän lennokkia tunkeutui Moldovan ilmatilaan

Yhden lennokin kerrotaan pudonneen asuintalon katolle ja yhden lentäneen Romanian ilmatilaan.
Venäläisten lennokkien kerrotaan tunkeutuneen Moldovan ilmatilaan Ukrainaan kohdistuneen ohjus- ja lennokkihyökkäyksen aikana.

Moldovalaisen Point-median mukaan lennokkeja oli yhteensä kuusi. Jutun mukaan yksi lennokki putosi asuintalon katolle Florestin alueella.

Kaikkien lennokkien tarkkaa tyyppiä ei ole kerrottu. Moldovan rajaviranomaisten mukaan ainakin yksi oli kuitenkin Shahed-tyypin räjähdelennokki. Yhden lennokeista on myös sanottu lentäneen eteenpäin Romanian ilmatilaan.

Moldovan viranomaiset ovat julkaisseet yltä löytyvän kuvan talon katolle pudonneesta lennokista. Kuvan perusteella kyseessä näyttäisi olevan Gerberana tunnettu lennokki, joita Venäjä käyttää usein hämäysmaaleina. Moldovan poliisi kertoi päivällä Facebookissa, että räjähdeasiantuntijat olivat matkalla paikalle ja että alue lennokin läheltä oli evakuoitu.

Uusimmat
