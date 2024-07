Kuusi kuolemaa luksushotellissa: Taustalta paljastumassa velkatragedia

Grand Hyatt Erawan on viiden tähden hotelli Bangkokissa. Hotellissa on 22 kerrosta. Pihalla säihkyvän sininen uima-allas, yhdeksän ravintolaa ja baari, sviiteissä vehreä parveke. Tiistaina joukko poliiseja käveli alas kiiltävään aulaan johtavia portaita. Paikalta kuvatuissa videoissa ilmeet olivat tuimat ja vakavat. Sama tuikeus näkyy esimerkiksi Radio Free Asian julkaisemissa kuvissa.

Tiistaina sviitistä numero 502 löytyi kuusi ihmistä kuolleena. Heistä kaksi oli Yhdysvaltojen ja viisi Vietnamin kansalaisia. Kuolleet olivat kaikki kirjautuneet huippuhotelliin viikonlopun aikana, mutta eivät kuitenkaan yhdessä. Heillä oli käytössään viisi huonetta, joista neljä sijaitsi hotellin seitsemännessä kerroksessa ja yksi viidennessä kerroksessa.

Poliisi uskoo, että tapahtumien syynä on näiden kuuden ihmisen keskinäiset velkasuhteet. He olivat velkaantuneet toisilleen ”kymmeniä miljoonia bahteja”. Kymmenen miljoonaa bahtia on noin 250 000 euroa.

Taustalla kummitteli rakennushanke Japanissa, johon yksi osallistujista oli suostutellut toiset sijoittamaan. Liikekumppanit epäilivät tätä 55-vuotiasta Yhdysvaltojen kansalaista huijaamisesta, kun projekti ei tuntunut etenevän.

Nainen kirjautui huoneeseen 502 ja tilasi huonepalvelusta ruokaa. Ne toimittaneen hotellin henkilökunnan jäsenen mukaan rouva oli silloin huoneessa yksin, ja vaikutti hermostuneelta. Thaimaan poliisin julkaisemissa rikospaikkakuvissa näkyy koskemattomat annokset kuudelle ihmiselle.

Kuolleet olivat iältään 37-56 -vuotiaita. Heistä nuorimman äiti kertoi poikansa soittaneen sunnuntaina ja kertoneen, että jää Bangkokiin vielä päiväksi. Kun äiti yritti soittaa maanantaina, ei pojan puhelimeen enää vastattu.

Toksikologiset testit olivat keskiviikkona vielä kesken. Poliisi kertoi kuitenkin tiedotustilaisuudessaan vakuuttuneensa siitä, että hotellivieraat myrkytettiin heille tarjotuilla juomilla. Ruoka-annoksethan olivat koskematta. Poliisin mukaan 55-vuotias nainen myrkytti ensin muut, ja lopuksi itsensä.

Varmuutta siitä, käyttikö surmaaja syanidia, ei vielä ole. Se voisi kuitenkin täsmätä, sillä kaliumsyanidi on suola, joka liukenee nesteeseen. Puoli grammaa voi tappaa uhrin alle kymmenessä minuutissa.