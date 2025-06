Kuukausien valmistelu ja uskalias isku – Näin Ukraina nöyryytti taas Moskovaa

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on iskenyt miehitetyn Krimin Venäjään yhdistävälle Kertsinsalmen sillalle. Julkisuuteen tähän mennessä tulleiden tietojen perusteella uskalias isku vaati useiden kuukausien valmistelut.

Ukrainalaiset ovat kertoneet asentaneensa räjähteitä sillan tukipilariin vesirajan alapuolelle. Sosiaalisessa mediassa kiertää runsaasti videoita räjähdyksestä. Sillan rakenteille aiheutuneita vahinkoja on toistaiseksi mahdotonta arvioida.

Silta on tärkeä Krimin ja Venäjän väliselle liikenteelle. Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lemmikkiprojektilla on myös suuri symbolinen propagandamerkitys Moskovalle. Venäjä on pyrkinyt suojaamaan siltaa iskuilta monikerroksisilla puolustuksilla, joihin kuuluu erilaisia esteitä ja tiukkaa valvontaa niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Sillan kattavat suojausjärjestelyt huomioiden onkin mielenkiintoista, että Ukraina on onnistunut ujuttamaan räjähteet sillan rakenteisiin. Sitä, miten tämä tehtiin Ukraina ei ole avannut.

Sillalle on isketty myös vuonna 2022 ja 2023. Nyt perinnettä jatkettiin ukrainalaisten mukaan veden alla.

– Jumala rakastaa kolminaisuutta ja SBU hoitaa aina kehittelemänsä suunnitelmat loppuun eikä koskaan toista itseään, SBU:n päällikkä Vasyl Maljuk sanoi Telegramissa.

Iskussa käytettiin SBU:n mukaan räjähteitä, joiden voimakkuus vastasi 1,1 tonnia TNT:tä.

Ukrainalaisten mukaan silta on ”hätätilassa” räjähdyksen takia.

Kyseessä on lyhyen ajan sisään jo toinen merkittävä SBU:n isku Venäjää vastaan. Ukraina tuhosi sunnuntaina lennokki-iskujen sarjalla suuren määrän Venäjän ilmavoimien arvokasta pommittaja- ja tutkakonekalustoa.

Ukraina ja Venäjä neuvottelevat parhaillaan Istanbulissa.

New: Ukraine's SBU security service behind the audacious drone attack deep inside Russia now says it has attacked the Kerch bridge in occupied Crimea in a months-long operation. It says SBU agents "mined the supports" of the bridge with 1,100kg of TNT under the water line and… pic.twitter.com/qbUSdebbJq

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 3, 2025