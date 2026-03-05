Kuuban sähköverkko romahti

Laajamittainen sähkökatko jätti miljoonat ihmiset ilman sähköä Kuuban länsiosissa keskiviikkona. Katkokset ovat yleistyneet saarivaltiossa öljyvarastojen huvettua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamien pakotteiden vuoksi.

Yhdysvaltain suurlähetystön mukaan kansallisen sähköverkon laaja häiriö alkoi noin kello 12.41. Se ulottui Camagueyn kaupungista Pinar del Ríoon asti, mikä vaikutti myös Havannan metropolialueeseen.

– Kuuban sähköverkko on käymässä yhä epävakaammaksi. Suunniteltujen ja suunnittelemattomien katkojen kesto pitenee, ja ne ovat lähes päivittäisiä eri puolilla maata ja myös Havannassa, Yhdysvaltain Kuuba-suurlähetystö tiedotti Fox Newsin mukaan.

Katkosten arvioidaan vaikuttavan vedenjakeluun, valaistukseen, jäähdytyslaitteisiin ja viestintään. Ihmisiä kehotetaan varastoimaan polttoainetta, ruokaa, vettä ja lataamaan matkapuhelimiaan.

Merkittävien häiriöiden ennakoidaan jatkuvan. Monet asukkaat käyttävät varageneraattoreita ja ovat asentaneet aurinkopaneeleita koteihinsa.

Tuoreimman häiriön taustalla oli Antonio Guiteras -lämpövoimalan odottamaton tuotantokatkos. Se sijaitsee noin sata kilometriä Havannan itäpuolella. Paikallismedian mukaan sähköverkon palauttaminen lähelle normaalitilaa voi kestää ainakin kolme vuorokautta.

Kuuban energia- ja kaivosministeri Vicente de la O Levy kuvailee maan energiatilannetta ”monimutkaiseksi”. Hänen mukaansa ainakin yksi voimalaitos eli Felton 1 pysyy toimintakunnossa.

Kuuban energiainfrastruktuuri on suurelta osin vanhentunutta. Krooninen polttoainepula kärjistyi alkuvuodesta, jolloin Yhdysvaltain sotilasoperaatio Venezuelassa pysäytti maan öljykuljetukset Kuubaan.