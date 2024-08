Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantain iltapuheessaan, että Venäjä toi sodan muihin maihin ja nyt sota on tulossa kotiin Ukrinformin mukaan.

– Näemme, miten Venäjä todella liikkuu (Vladimir) Putinin aikoina: 24 vuotta sitten oli Kurskin katastrofi – hänen hallintonsa symbolinen alku. Ja nyt voimme nähdä, mikä on hänen loppunsa. Ja se on myös Kursk. Katastrofi Tämä tapahtuu aina niille, jotka halveksivat ihmisiä ja kaikkia sääntöjä, ja nyt se on tulossa kotiin (Venäjälle).

Zelenskyi korosti, että Ukraina on aina toivonut vain rauhaa ja Ukrainan viranomaiset varmasti takaavat tämän rauhan.

Presidentin mukaan Ukrainan asevoimat hallitsevat noin tuhatta neliökilometriä Kurskin alueella.

Zelenskyi uudisti jälleen vaatimuksensa siitä, että Ukraina tarvitsee luvan kansainvälisiltä kumppaneilta pitkän kantaman aseiden käyttöön iskuissa Venäjän alueelle.

– Odotan myös, että puolustusministeri ja kaikki Ukrainan diplomaattimme työskentelevät mahdollisimman aktiivisesti kumppaneidemme kanssa pitkän kantaman voimavaroista Ukrainalle. Tarvitsemme kumppaneiltamme asianmukaiset luvat käyttää pitkän kantaman aseita, hän sanoi.

Zelenskyi totesi olevansa vakuuttunut, että tämä voi merkittävästi edistää tämän sodan oikeaa lopputulosta ja pelastaa tuhansia ukrainalaisia henkiä Venäjän terrorilta.