Kuolleeksi väitetty Venäjän amiraali ilmaantui videolle – kuvattiinko ennen ohjusiskua?

Venäjän puolustusministeriö ja valtion tietotoimisto RIA Novosti ovat jakaneet tiistaina kuvamateriaalia (jutun alla kuvan vasemmassa alakulmassa) sosiaalisessa mediassa Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun ja sotilaskomentajien väitetystä kokouksesta, johon Mustanmeren laivaston komentaja, amiraali Viktor Sokolov väitetysti osallistui.

Sokolovin on huhuttu kuolleen Ukrainan viime perjantaina tekemässä ohjushyökkäyksessä Mustanmeren laivaston päämajaan Krimin Sevastopolissa.

Ukrainan erikoisoperaatioiden joukot tiedotti maanantaina, että Sokolov kuoli iskussa.

Kommentaattorit pohtivat sosiaalisessa mediassa, että toistaiseksi on mahdotonta todeta, onko Shoigun johtamaan kokoukseen liittyvä kuvamateriaali otettu ennen Ukrainan ohjushyökkäystä vai sen jälkeen.

– Kuvan päivämäärää ei kuitenkaan voi vahvistaa, sanoo turvallisuusasiantuntija Dmitri Alperovitch.

LUE MYÖS:

Lahjotut venäläisupseerit auttoivat Ukrainaa tuhoisan ohjusiskun valmistelussa

The fact that he doesn't seem to move and his chair more looks like a hospital bed make this footage let's say, debatable.

Russian MoD released a photo of a claimed meeting today between Shoigu and military commanders, with Black Sea Fleet Admiral Sokolov participating (bottom on the left) and not dead as has been alleged

No way to verify the date of the photo though pic.twitter.com/tylaGRXaHc

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) September 26, 2023