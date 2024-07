Kuolemanlaaksossa voi rikkoutua ennätys, viikon keskilämpötila 54 astetta

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu ennustaa erityisen kuumia päiviä Kalifornian ja Nevadan osavaltioiden rajalla sijaitsevaan Kuolemanlaaksoon.

Viikon keskilämpötila voi nousta 54 asteeseen.

– Kuolemanlaakso voi olla kokemassa kuumimman viikon, joka on tallennettu missään maan päällä, kirjoittaa säätutkija Colin McCarthy viestipalvelu X:ssä.

Ennusteen mukaan kuumin päivä on 9. heinäkuuta, jolloin lämpö nousee jopa 56 asteeseen. Lämpöä riittää myös öisin, koska mittari pysyy useimpina öinä yli 35 asteessa.

Death Valley is about to experience what could be the hottest week recorded anywhere on Earth.

Here are the forecast highs for the next week:

July 3: 124°F

July 4: 125°F

July 5: 127°F

July 6: 129°F

July 7: 131°F

July 8: 131°F

July 9: 133°F

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 3, 2024