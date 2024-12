Kuntien halukkuutta sijoittaa puhtaaseen energiaan on tuettava

Kuntien ja kaupunkien rooli on muuttunut sote- ja pelastuspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle.

Tätä taustaa vasten hallitusohjelmassa päätettiin, että kuntien peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä on syytä uudistaa vastaamaan kuntien uutta roolia. Työtä varten valtiovarainministeriössä nimettiin kaksi selvityshenkilöä, jotka luovuttivat joulun alla minulle raporttinsa kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Raporttia voi olla houkuttelevaa lukea valmiina hallituksen esityksenä, mutta sellainen se ei ole. Vilkasta keskustelua ja jopa väärinkäsityksiä on syntynyt esimerkiksi raportin ehdotuksesta, että tuuli- ja aurinkovoimaloiden kiinteistöverotulo otettaisiin huomioon valtionosuuden tasauksessa. Tuuli- tai aurinkovoimatuloja edes selvityshenkilöiden ehdotus ei olisi kunnilta viemässä – ehdotus koskee niiden osittaista huomioimista tasausjärjestelmässä.

Siinä missä selvityshenkilöt arvioivat asiaa puhtaasti osana valtionosuusjärjestelmää, hallitus arvioi asiaa myös laajempien tavoitteiden näkökulmasta. Hallitus on sitoutunut edistämään puhdasta siirtymää, innovaatioita ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tähän liittyvät vahvasti myös kuntien päätökset. Pidän tärkeänä ja hallitus on sitoutunut siihen, että kunnilla säilyy kannustin tehdä puhdasta siirtymää tukevia energiainvestointeja jatkossakin. Erityisen tärkeää tämä on kaikkialla siellä, missä rakennetaan ja investoidaan esimerkiksi tuulivoimaan.

Hallituksen esitys voi poiketa selvityshenkilöiden mallista paljonkin. Esityksen on määrä astua voimaan vuoden 2027 alussa.

Seuraavaksi valtionosuusjärjestelmän uudistaminen jatkuu lisäselvityksillä. Selvityshenkilöiden pohjatyön aikana kävi selkeästi ilmi, että vuosien aikana kerroksittain rakentunut VOS-järjestelmä niin sanottuine sote-häntineen on vielä enemmän rikki kuin olimme odottaneet. Kuntien taloustilanne on myös vaikea, ja olen huolissani monen kunnan ja kaupungin selviytymisestä. Vaativa työ valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi jatkuu ensi vuonna.

Nyt on kuitenkin aika kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa Verkkouutisten lukijoille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!