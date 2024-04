Kun ALV nousee, voi seurata yllättävä ongelma: Kone sanoo ei

Hallitus päätti budjettiriihessä määräämiensä säästöjen yhteydessä, että monien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Nosto voi aiheuttaa yllättävän ongelman: kaikki kirjanpito- ja laskutusohjelmistot eivät hyväksy desimaalilukuja. Asiasta kertoi ensimmäisenä teknologiasivusto Afterdawn.

Sen havaintojen mukaan useat kirjanpito-ohjelmistot ilmoittavat rajapintojaan koskevassa dokumentaatiossa, että vain kokonaisluvut ovat mahdollisia. Näihin lukeutuvat omien sivujensa mukaan esimerkiksi Visman Netvisor, Procountor-ohjelmisto sekä satojen verkkokauppojen käyttämä maksunvälityspalvelu Paytrail.

Käytännössä tilanne saattaa joidenkin ohjelmistojen osalta voi tarkoittaa, että uudessa ALV-kannassa sillä merkityt maksut eivät toimi. ”Tarkista kaikki kentät”, sanoo ohjelma. Joutuvatko ohjelmistokehittäjät ylitöihin taistelemaan teknologian arvaamattomuuden mustia joutsenia vastaan?

– Tämä oli hyvä herätys meillekin, ja ryhdyimme tarkistamaan asiaa, kertoo Verkkouutisille Visman toimitusjohtaja Ville Kuusela.

On nimittäin ensimmäinen kerta, kun Suomessa tietoa tarvitaan. Kuusela kertoo, että kansainvälisessä kaupassa on kuitenkin tullut vastaan tilanteita, joissa desimaaleja on jo tarvittu ja käytetty.

– Testasimme asian. Rajapintamme ja järjestelmämme tukevat desimaaleja. Eli meillä on ollut siis vanhaa tietoa omilla sivuillamme, ja sivut tietenkin päivitetään.

Paytrailille desimaalielukujen kuten arvonlisäveroon lisättävän puolikkaan mahdollistamista on ehdotettu jo vuonna 2022. Ehdotus kuitenkin torjuttiin. Yleisradion tavoittama toimitusjohtaja Markus Laurio arvioi nyt, että asia saadaan korjattua nopeasti.

– Kehityksemme toimii kahden viikon sprint-jaksoissa, ja sellaisessa ajassa pystymme tämän korjaamaan helposti, Laurio sanoi.

– Verkkokauppa-alustat saattavat joutua tekemään pientä koodaustyötä. Se riippuu siitä, miten he ovat rakentaneet oman alustansa.

Visman toimitusjohtaja Ville Kuusela on tyytyväinen, että asia herättää nyt huomiota. Jokaisen ohjelmistoyrittäjän tulee tarkistaa tilanne ja testata rajapintojensa toimivuus. Hän vertaa tilannetta domino-palikoihin, joiden ketjussa yhden kaatuminen aiheuttaa muidenkin palikoiden menemisen epäjärjestykseen.

– Nykyisessä SAAS (software as a service) -maailmassa tämä on tietysti helppoa, kun enää ei tarvitse viedä asennuksia ja päivityksiä asiakkaille käsipelillä, vaan kaikki tapahtuu verkon yli. Asiakkaille tästä ei aiheudu mitään vaivaa, Kuusela sanoo.

– Tavallaan kyseessä on aika yksinkertainen juttu. Mutta se on hyvä sanity check koko alallemme.