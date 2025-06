Kuluttaja-asiamies ei voi puuttua Lakean asukkaiden saataviin

Kuluttaja-asiamies tiedotti aiemmin selvittävänsä Omaksi-asukkaiden asemaa taloyhtiöiden mahdollisissa konkursseissa, mutta tilanne on Lakean saneeraushakemuksen myötä muuttunut.

– Kun saneeraushakemus on vireillä ja mahdollinen saneerausmenettely alkaa, Lakean asukkaiden asema tulee ratkaistavaksi yrityssaneerauslain perusteella. Se, miten kuluttajien saatavat huomioidaan mahdollisessa saneerausmenettelyssä, jää kuluttaja-asiamiehen toimivallan ulkopuolelle, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo tiedotteessa.

Yhtiöiden saneeraushakemuksia käsitellään tällä hetkellä Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus on määrännyt saneerausta hakeneille yhtiöille väliaikaisen velkojenmaksukiellon.

KKV:n mukaan Lakean asukkaiden tilanne on monimutkainen ja usealla heistä on Lakealta saatavia. Lakea on muun muassa jättänyt palauttamatta sopimuksensa päättäneille asukkaille maksuja, jotka heillä sopimuksen mukaan on oikeus saada takaisin.

Kuluttaja-asiamiehen käsityksen mukaan Lakean vuokrasopimukset ja asukkaiden asuminen pysyvät saneeraustilanteessa lähtökohtaisesti ennallaan.

Kuluttaja-asiamies kertoo seuraavansa tilanteen ja tiedottaa lisää, kun se on mahdollista

Lakea Oy toimii kiinteistöalalla rakennuttajana, myyjänä, välittäjänä ja itsännöitsijänä sekä kiinteistösijoittajana. Lakea tarjoaa vuokra-asuntoja, omistusasuntoja sekä liiketiloja. Lisäksi yhtiö on kehittänyt vuokra- ja omistusasumista yhdistelevän Omaksi-mallin.

2020-luvun alun rakennuslaman sekä kustannusten ja korkojen nousun takia Lakea on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Lakean omistajat, Pohjanmaan alueen kaupungit ja kunnat, ovat vuodesta 2023 alkaen yrittäneet myydä yhtiötä eri sijoitusyhtiöille.

Toukokuussa 2025 Kuntarahoitus asetti 19 Lakean eri puolilla Suomea omistamaa taloyhtiötä konkurssiin, Lakea ja 24 sen omistamaa taloyhtiötä hakeutuivat yrityssaneeraukseen toukokuun lopussa.