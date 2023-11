Kuluttaja-asiamieheltä yrityksille pyyhkeitä harhaanjohtavasta alemarkkinoinnista

Yritysten on alennusmyyntejä markkinoidessaan pitänyt vuoden alusta lähtien ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Kuluttaja-asiamiehen mukaan alimman hinnan ilmoittamisessa on puutteita.

Asiamiehen havaintojen mukaan sekä printti- että verkkomarkkinoinnissa ei useinkaan kerrota lainkaan alinta hintaa, jolla tuotetta on aikaisemmin markkinoitu tai se kerrotaan epäselvästi esimerkiksi hyvin pienellä kirjasinkoolla tai linkin takana.

Kuluttajien yhteydenottojen mukaan ilmoitettu alin hinta ei myöskään aina ole todenmukainen. Kuluttajien on vaikeaa saada selkoa alennuksen määrästä, kun muita viitehintoja korostetaan alimman hinnan kustannuksella eikä kerrota, mitä viitehinnat tarkoittavat. Hinnanalennus on myös voitu laskea muusta kuin alimmasta hinnasta.

– Lainsäädäntö alimman hinnan ilmoittamisesta on ollut voimassa kohta jo vuoden. Yritysten olisi korkea aika laittaa aleilmoittelu kuntoon ja kiinnittää huomiota siihen, että alin hinta on ilmoitettu niin, että kuluttaja huomaa sen helposti ilman ylimääräistä vaivaa, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ei estä sitä, että mainoksessa on myös muita viitehintoja. Väänänen korostaa, että yrityksen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei mainoksesta tule epäselvä ja ettei se anna harhaanjohtavaa kuvaa tarjottavasta hintaedusta.

Alimman hinnan ilmoittamista koskevan lainsäädännön tarkoituksena on saada harhaanjohtava tarjous- ja alennusmarkkinointi loppumaan. Tavoitteena on, että kuluttaja pystyy paremmin arvioimaan alennuksen edullisuutta ja myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa, jota jatkuvat alennusmyynnit Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan hämärtävät.

Markkinoinnin puutteista voi antaa palautetta suoraan yritykselle

Väänäsen mukaan kuluttajien on saatava alennusmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, minä aikana, miten toimien ja millä muilla edellytyksillä he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Kuluttajien on myös voitava luottaa siihen, että tarjousmarkkinoinnin ehdot, kuten tarjouksen alkamisajankohta, pitävät paikkansa.

– Kuluttajien kannattaa antaa palautetta markkinoinnin puutteista suoraan yritykselle. Kuluttaja-asiamiehelle voi antaa vihjeen harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita.