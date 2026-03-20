Kultasepänliikkeeseen murtauduttiin, toteutus kuin elokuvasta

Kultasepänliikkeeseen murtauduttiin torstain ja perjantain välisenä yönä Tuusulassa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedotteessa.
Murron toteutustapa muistuttaa elokuvista tuttua tapaa.
– Sisään liikkeen tiloihin oli päästy ikkuna ja sen turvaportti kauhakuormaajalla rikkomalla. Teossa käytetty kauhakuormaaja ilmeni aiemmin Mäntsälästä anastetuksi. Epäillyt tekijät olivat ehtineet poistua tapahtumapaikalta ennen partion saapumista, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Sanna Rentola tiedotteessa.
Tapahtumalla on silminnäkijöitä, joiden kertoman mukaan kultasepänliikkeen pihassa oli ollut henkilöauto takakontti auki. Auton epäillään liittyvän kyseiseen tekoon. Havaintojen mukaan auto oli vaalea tai harmaa sedan-mallinen henkilöauto. Tekijät olivat lopuksi poistuneet autolla Ohkolan suuntaan todella kovaa kiihdyttäen.
Tapausta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä varkaus sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus.
Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja epäiltyjen tavoittamiseksi. Poliisi on myös erittäin kiinnostunut edellä mainitun auton sekä kauhakuormaajan liikkeistä tapahtumayön ajalta.
– Kaikki tiedot ovat meille arvokkaita. Tiedot voi lähettää poliisin sähköpostiin ryr.ita-uusimaa(at)poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 050 399 9026 , kehottaa Rentola.