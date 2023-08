”Kukaan täällä ei kannata sitä” – Vladimir Putinin puolue vaikenee sodasta

Venäjällä käydään syyskuussa vaaleja, joissa valitaan edustajia niin parlamentin alahuone Duumaan kuin paikallisenkin tason hallintoelimiin. Brittilehti Telegraph kertoo, että Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä-puolueen ehdokkaat vaikenevat hyökkäyssodasta puhumista.

Syynä on se, että Ukrainasta puhumisen pelätään vievän ehdokkailta ääniä.

– Täällä ei ole yhtäkään ihmistä, joka tukee sotaa. Ei täällä ole mitään Z-koneita, puolueen sisäinen lähde sanoi Telegraphin mukaan venäläiselle oppositiomedia Verstkalle.

– Jos tuet sotaa, sinua ei valita, Uralin alueella toimiva lähde kertoo.

Korkeimman profiilin ehdokkaiden on täytynyt tukea sitä julkisesti, mutta vaalien lähestyessä asiasta on vaiettu. Esimerkiksi Siperiassa sijaitsevan Hakassian kuvernööriksi ehdolla oleva Sergei Sokol on lopettanut sodan kommentoinnin ja jopa lakannut käyttämästä maastokuvioista takkiaan sen jälkeen, kun ehdokkuus varmistui.

– Reaktio on aivan liian epävarma, riippumattoman vaalitarkkailujärjestö Golosin toinen puheenjohtaja Stanislav Andreytshuk sanoo.

Sodan vaikutukset näkyvät Siperiassa selkeästi.

– Täällä ei ole lähes yhtään lääkäriä jäljellä. Nyt viimeisetkin ovat lähdössä, koska heiltä vaaditaan mahdottomia, Kemerovon alueella sijaitseva lähde kertoo.