”Kukaan ei tiedä, mikä on hallituksen linja”

Kansanedustajat tiedustelivat eduskunnassa, mikä on hallituksen toimintakyky.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo nosti esille hallituksen riitelyn julkisuudessa.

– Pääministeri (Sanna) Marin (sd.), Te vastaatte hallituksen toimintakyvystä. Metsäasia vietiin eteenpäin nahkoineen päivineen, ja puhutaan tästä, mikä teidän linja on. Kukaan ei tiedä, mikä linja on. Hallitus sitä ja eduskunnan valiokunnat tätä. Hallitus on itse asiassa vuoden myöhässä EU-komissioon, ja EU-komissio ei varmaan vieläkään tiedä, mikä Suomen kanta on, Harkimo sanoi viitaten komission luontoasetukseen.

– Ja nyt hallituksessa on täysi sekamelska saamelaisasiassa. Onko, pääministeri, Teidän mielestänne hallitus toimintakykyinen tällä hetkellä, vai pitäisikö panna pillit pussiin?

Marin vastasi toteamalla, että ”minun mielestäni ei pidä laittaa pillejä pussiin”.

– Vaan meidän pitää hoitaa näitä kaikkia asioita, jotka meidän käsissämme ovat, niin näitä isoja, vakavia kriisejä, joita me olemme kohdanneet kuin myös niitä asioita, joita me täällä Suomen eduskunnassa käsittelemme, Marin sanoi.

Valiokunnat käsittelevät ennallistamiskysymystä, ja suuri valiokunta tulee tämän kannan muodostamaan.

– Suomen hallitus tulee tätä kantaa systemaattisesti edustamaan kaikissa niissä neuvotteluissa ja pöydissä, joissa me asiaan voimme vaikuttaa. Kyllä minun mielestäni meillä on toimintakykyä, ja toivon mukaan eduskunnallakin on toimintakykyä muodostaa omalta osaltansa kantoja, esimerkiksi tähän ennallistamiskysymykseen, Marin totesi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ihmetteli puheenvuorossaan, miten valtioneuvoston alkuperäinen esitys tästä asetuksesta oli niin laimea.

– Olette kuitenkin käyneet tätä läpi monta kertaa ministerivaliokunnassa, ja kukaan ministeri ei ole tätä vastustanut, eivät edes keskustan ministerit. Nyt tätä teidän esitystänne vastustetaan lähes jokaisessa valiokunnassa, Wallinheimo sanoi.

– Kysyisinkin pääministeriltä: oletteko te nyt tyytyväinen siihen, että esityksenne vastustaminen on näin suurta eduskunnassa, ja oletteko te tyytyväinen, että hallituspuolueet nyt äänestävät sitä sun tätä, puolesta ja vastaan?

Marinin mukaan hallituksen kirjelmä eduskunnalle oli kriittisesti tähän esitykseen suhtautuva. Hänen mukaansa tavoite EU:n jäsenmaiden luonnon tilan parantamisesta on tärkeä.

– Mutta tähän esitykseen sisältyy kohtia, joita me emme voi hyväksyä. Esimerkiksi nämä kustannukset Suomen näkökulmasta ovat aivan liian suuret, ja kaikkiin näihin hallitus on jo omassa kirjelmässään kiinnittänyt huomiota ja suhtautuu näihin äärimmäisen kriittisesti, Marin kertoi.

– Nyt valiokunnat tätä kokonaisuutta käsittelevät, ja jos siellä valiokunnissa joitakin sanamuotoja halutaan vielä vähän kriittisemmiksi, niin kyllä se minulle sopii — kyllä se minulle sopii. Suuri valiokunta sitten tämän kannan muodostaa, ja toivon mukaan yksimielisesti. Sitä itse kyllä toivon, että valiokuntakin kykenee siihen yksimielisyyteen, mihin hallitus on kyennyt, kun se on oman kirjelmänsä antanut.