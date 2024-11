Kuka siirsi uhkaavan nimistä satelliittia puolen maapallon verran ja miksi?

Vuonna 1969, vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun amerikkalaiset astuivat ensi kertaa kuun pinnalle, Britannia laukaisi ensimmäisen satelliittinsa. Skynet-1A asetettiin korkealle Afrikan itärannikon yläpuolelle välittämään asevoimien viestiliikennettä.

Kun satelliitti lakkasi muutaman vuoden päästä toimimasta, painovoima odotettavasti siirsi sitä itään päin Intian valtameren ylle, lähellä sijaitsevaan 75. itäisen pituuspiirin painovoimakaivoon. Mutta nykyään Skynet-1A on itse asiassa siirtynyt puolen planeetan matkan: se on nyt 36 000 kilometrin korkeudessa hieman Etelä-Amerikan mantereen länsipuolella.

Kiertoratamekaniikan perusteella on epätodennäköistä, että 500 kilogramman sotilassatelliitti olisi ajautunut itsestään nykyiseen paikkaansa. Lähes varmasti joku käynnisti sen säätöraketit joskus 1970-luvun puolivälissä siirtääkseen sitä lännemmäksi. Nyt ihmetellään, kuka antoi käskyn, kuka sen toteutti ja miksi.

Jos tästä aikanaan elintärkeän kansalliseen turvallisuuteen liittyvän voimavaran siirtämisestä on ollut tietoa, se on haihtunut kuin tuhka tuuleen. Joku saattaisi kysyä myös, miksi asialla on yhä merkitystä, koska kyseessähän on avaruusromu puolen vuosisadan takaa.

– Sillä on merkitystä, koska kuka tahansa siirsikin Skynet-1A:ta, ei tehnyt meille palvelusta. Se sijaitsee nyt paikassa, jota kutsumme 105. läntisen pituuspiirin painovoimakaivoksi, ja vaeltaa siinä edestakaisin kuin marmorikuula maljan pohjalla. Valitettavasti tämä tuo sen säännöllisesti lähelle muuta satelliittiliikennettä. Koska se ei toimi, törmäysriski on olemassa, ja koska se on meidän satelliittimme, olemme yhä vastuussa siitä, selventää avaruuskonsultti Stuart Eves BBC:lle.

Hän on käynyt läpi vanhoja satelliittiluetteloita, kansallisarkistoa ja puhunut satelliittiasiantuntijoille ympäri maapalloa, mutta ei ole löytänyt vihjettä, joka selittäisi Britannian vanhimman satelliitin siirtymistä.

On houkuttelevaa alkaa muodostaa salaliittoteorioita, varsinkin koska nimi ”Skynet” on tunnettu pahantahtoisena tekoälyjärjestelmänä Terminator-elokuvasarjasta. Nimi on kuitenkin ainoa yhteys näiden kahden välillä.