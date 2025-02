Kuka kaatoi jäteöljyä asevoimien fregatin juomaveteen?

Saksan merivoimien aluksissa on paljastanut kolmas sabotaasiepäily. Viimeisimpänä tietoon tulleena kohteena on Hessen-fregatti. Saksan asevoimat vahvisti Der Spiegel -lehdelle tutkivansa asiaa. Muun muassa somalimerirosvojen torjuntaoperaatio Atalantaan ja huthisissien vastaiseen Eunavfor-operaatioon osallistunut Hessen on Sachsen-luokan ohjusfregatti.

Aiemmin helmikuussa Hessenin juomavesijärjestelmästä löytyi kymmeniä litroja jäteöljyä. Asia tuli ilmi, kun Hessenin henkilökunta havaitsi tapahtuneen.

Saksan merivoimien aluksilla on lyhyen ajan sisällä tullut ilmi kaksi muutakin epäilyttävää tapahtumaa tai tapahtumaketjua. Tästä syystä myös Hessenin juomavesien pilaamiseen kohdistuu vahva epäily sabotaasista.

Ensimmäisen havainto tehtiin tammikuussa vasta valmistuneen Emden-fregatin lopputarkastuksessa telakalla. Emdenin propulsiojärjestelmässä oli yli kymmenen kiloa metallisilppua. Tagesschau-lehden mukaan metallisotku propulsiojärjestelmässä olisi voinut aiheuttaa alukselle merkittäviä vahinkoja ja viivästyttää sen liikkeelle laskemista.

Toinen tapaus havaittiin miinanraivausalus Weilheimin ollessa huollossa Rostockissa telakalla. Spiegelin mukaan tapaus sattui viime vuonna, mutta tieto siitä on tullut julki vasta kun Emden-fregatin tapaus on saanut osakseen huomiota. Weilheimin takaosan ulommista luukuista oli katkottu kaapeleita. Tavanomaisen kaapelivarkauden kaavaan tapaus ei sovi. Spiegel huomauttaa, että samalla Tamsenin telakalla Rostockissa kunnostetaan säännöllisesti useampia merivoimien sekä Saksan poliisin käytössä olevia aluksia.

Aiemmin helmikuussa, ennen kuin Hessen-fregatin väärässä paikassa olleet jäteöljyt tulivat ilmi, Der Spiegel haastatteli Saksan merivoimien tarkastajaa.

– Viime kuukausien aikana on ollut useita epäilyjä tapauksista, joissa merivoimien aluksia on mahdollisesti yritetty vahingoittaa telakkakäyntien aikana”, tarkastaja Jan-Christian Kaack sanoi. Hän kertoi, että selvitykset ovat kesken ja turvatoimia telakoilla on tehostettu.