Kuinka suuri on ensi vuoden alijäämä? Asiantuntija lyö luvut pöytään

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan valtion ensi vuoden alijäämä on todellisuudessa 8,2 miljardia euroa.

– Moni varmaan jäi miettimään Matias Mäkysen ja Elina Valtosen keskustelua seuratessaan, että onko se valtion alijäämä kuusi vai kahdeksan miljardia ensi vuonna. Tässä vastaus: alijäämä on 8,2 miljardia euroa, kun kaikki vuoden 2023 sote-menot lasketaan mukaan, Lehtinen toteaa.

SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan ministeriön esityksessä ollut 6,3 miljardia euroa on “paljon rahaa”, mutta suhteessa valtion talouteen tai bruttokansantuotteeseen kysymys ei ole ”mahdottoman suuresta summasta”.

– Meidän pidemmän aikavälin ongelma liittyy kasvuolosuhteisiin ja odotuksiin. Sen kautta alijäämä on jäämässä pysyväksi, jos emme pysty kohentamaan kasvua ja työllisyyttä myös tulevina vuosina, Mäkynen sanoi Ylen A-studiossa.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen mukaan todellinen alijäämä on suurempi, sillä hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoituksesta maksetaan joulukuussa noin 1,9 miljardia euroa.

– Hallitus jostain ihmeellisestä syystä siirsi osan sote-menoista joulukuulle, jotka kohdistuvat ensi vuodelle eli tosiasiassa ensi vuoden alijäämä on 8,2 miljardia, mikä on jo todella hurja luku, Valtonen sanoi.

Budjetoitu valtionvelka nousee arviolta 144 miljardiin euroon vuoden 2023 lopussa. Kokoomuksen Elina Valtosen mukaan korona tai sota eivät selitä “jättimäistä alijäämää”.

– Nyt on tilanne, että talous kasvaa ja työllisyys on parempi kuin vuosikymmeniin ja siitä huolimatta hallitus tekee näin jättimäistä alijäämää, niin kyllä tämä on todella paha asia, Valtonen sanoi.