Kuinka suuret ovat Venäjän panssarivaunujen tappiot?

– Ukrainalaiset sotilaat jatkavat vihollisen ja hänen kalustonsa tuhoamista. Pelkästään tämän vuoden alusta lähtien puolustusvoimat ovat osuneet yli tuhanteen pääpanssarivaunuun (1 159) ja yli kahteen ja puoleen tuhanteen panssaroituun ajoneuvoon (2 510), Ukrainan armeijan ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi sanoi Facebook-julkaisussa.

The Kyiv Independentin mukaan Syrskyi ei tarkentanut, olivatko sotilasajoneuvot vaurioituneet vai tuhoutuneet. Ukrainan yleisesikunta raportoi sunnuntaina, että Venäjä olisi menettänyt kaikkiaan 10 832 panssarivaunua täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Täysimittaisen hyökkäyksen alkaessa Venäjällä arvioitiin olevan noin 3 300 toimintakuntoista panssarivaunua. Tämä viittaa siihen, että kaikki ne, jotka alun perin ja niistä Ukrainaan myöhemmin tuoduista, on tuhottu kahden ja puolen vuoden aikana.

– On mahdotonta tietää varmasti, kuinka monta panssarivaunua Venäjä on menettänyt Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksen aikana, joten kaikkia lukuja on käsiteltävä arvioina, lehti toteaa.

Asiat mutkistuvat entisestään, mitä Ukrainan yleisesikunta tarkalleen ottaen laskee ”panssarivaunuksi”. Ukrainan virallinen luku on uskottava, mutta todennäköisesti harhaanjohtava.

– Kiovan päivittäisissä luvuissa lukee vain panssarivaunut, mutta koska siellä on erillinen osasto panssaroiduille ajoneuvoille, tulkintani on, että he ryhmittelevät pääpanssarivaunut ja jalkaväen taisteluajoneuvot, kertoi vieraileva tutkija puolustus- ja sotilasanalyysin alalla toimivassa Kansainvälisessä strategisten tutkimusten instituutissa (IISS) Sascha Bruchmann Kyiv Independentille viime vuonna.

Avoimen lähdekoodin tutkimusprojekti Oryxin luvut kertovat puolestaan vaurioituneiden tai tuhottujen panssarivaunujen varmistetuksi määräksi 3 984.

Täysimittaisen hyökkäyksensä alussa Venäjällä oli noin 3 330 toimintakunnossa olevaa panssarivaunua Military Balance 2021 -tietokannan mukaan. Tietokanta sisälsi kaikki Venäjän armeijan tuolloin käyttämät panssarivaunutyypit, erityisesti T-72:t, T-80:t ja T-90:t sekä niiden muunnelmat.

Venäjällä oli kuitenkin varastossa tuhansia panssarivaunuja, joita se on joutunut käyttämään sodan jatkuessa paljon Kremlin alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin.

Institut Action Résiliencen syyskuussa 2023 julkaisemassa OSINT-dataa käyttävässä raportissa laskettiin, että Venäjällä on varastossa arviolta enintään 7 000 panssarivaunua.

Venäjällä on kapasiteettia korvata helmikuusta 2022 lähtien menettämänsä panssarivaunut, vaikka tähän liittyykin suuri varauma. Vaikka Venäjä pystyy ylläpitämään panssarivaunujen määrän rintamalla, laatu heikkenee jatkuvasti, asiantuntijat sanovat.

Eläkkeellä oleva upseeri ja puolustusasiantuntija Viktor Kevliuk kertoi Kyiv Independentille viime vuonna, että ”(tuhottujen panssarivaunujen) luku tarkoittaa, että vihollinen on menettänyt lähes kaikki nykyaikaiset panssarivaunut, jotka sillä oli hyökkäyksen alussa”.

– Venäjän teollisuuden kyky tuottaa nykyaikaisia panssarivaunuja on erittäin rajallinen, 100–200 panssarivaunua vuodessa. Suurin osa rintamalle toimitetuista panssarivaunuista on entisöityjä koneita 1960-, 1970- ja 1980-luvuilta, hän lisäsi.