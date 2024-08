Kuinka paljon venäläisiä on todella kaatunut Ukrainassa?

Jopa 135 000 Venäjän sotilasta on kuollut Ukrainassa. Venäjä ei julkaise mitään lukuja, joten tietoa on yritettävä hankkia muilla keinoilla. Tuoreimman laskelman ovat koostaneet venäjänkielinen BBC ja riippumaton Mediazona useista eri lähteistä.

Aluehallinto ja paikalliset mediat julkaisevat päivittäin tietoja hautajaisista ja haudatuista. Niistä ja hautausmaita tutkimalla oli pääteltävissä 63 154 kuolleen sotilaan nimet. Heistä lähes puolella ei ollut yhteyttä asevoimiin vielä siinä vaiheessa, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen talvella 2022. Vapaaehtoisina sotaan lähteneiden osuus kuolleista alkoi nousta jyrkästi viime syksynä.

Selvitystä tehneen BBC:n toimittaja Olga Ivshinan mukaan hänen haastattelemansa sotilasasiantuntijat arvioivat, että hautausmaat, muistokirjoitukset ja kaatuneiden muistomerkit paljastavat kokonaisluvusta ehkä 55–70 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kaatuneita on todellisuudessa noin 87 000–110 000. Luvussa ei kuitenkaan ole vielä mukana Donetskin ja Luhanskin ”kansanarmeijoiden” taistelijoita. Vaikka niistä ei enää julkaista tietoja, on vanhemmista muistokirjoituksista ja kadonneiksi ilmoitettujen listoista pääteltävissä, että näissä yksiköissä on kuollut noin 20 000 – 23 500 sotilasta.

Niinpä lopullinen arvio asettuu noin 107 140 ja 134 400 kaatuneen sotilaan välimaastoon. Se on suunnilleen saman verran kuin Kuopiossa tai Lahdessa asukkaita – Lahdessa on noin 120 000 ja Kuopiossa 124 000. Kuolleita on joka tapauksessa enemmän kuin Porissa väkeä, sillä Porissa asuu noin 83 000 ihmistä.

Luku on alhaisempi kuin Ukrainan esittämät. Helmikuussa 2024 presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuudessa, että sodassa olisi kuollut jo 180 000 Venäjän sotilasta. Todennäköisesti Zelenskyillakaan ei ole asemastaan huolimatta jokaisesta kuolleesta aivan yksityiskohtaista tietoa. Ihmisiä katoaa, kirjanpito ei ole tarkkaa, ja Zelenskyin kannattaa pitää taistelutahtoa yllä strategisella viestinnällä, jossa asiat näyttävät vähän kauniimmalta kuin todellisuudessa ovat.

Mutta eivät arviot kovin kauas taakse jää. Heinäkuussa Economist julkaisi grafiikan eri viranomaisten arvioista: siinä Yhdysvaltojen viranomaiset esittivät jo viime vuonna arvion noin 120 000 kuolleesta. Samoihin aikoihin venäläiset Meduza ja samainen Mediazona tekivät oman arvion: se asettui 106 000 ja 140 000 kuolleen välille, mikä on koko lailla sama kuin BBC:n ja Mediazonan tuorein arvio.

Venäjällä oli jo vuonna 2022 yli 144 miljoonaa ihmistä, joten voisi ajatella, että mitäpä sadasta tai kahdestakaan sadasta tuhannesta. Mutta sodan aiheuttamat vauriot ihmisille eivät rajoitu kuolemaan: entistä useampi haavoittuu.

Ukraina julkaisee tunnollisesti joka ikinen päivä tiedot Venäjän edeltävän vuorokauden tappioista. Maanantain ajalta Venäjän miestappiot olivat Ukrainan ilmoituksen mukaan 1160. Luvut ovat pysytelleet sitkeästi tuhannessa tai yli tuhannessa taisteluvahvuudesta joko määräaikaisesti tai pysyvästi poistetussa jo edelliset pari kuukautta.

Nyt Venäjän miestappiot kokonaisuudessaan ovat Ukrainan ilmoituksen mukaan noin 593 000. Ne saattavat ylittää 600 000 jo lähimmän viikon aikana.