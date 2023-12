Kuinka monta panssarivaunua Ukraina on menettänyt?

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut sodan alkamisen jälkeen räikeästi liioiteltuja tietoja Ukrainan kärsimistä tappioista.

Ukrainan on väitetty menettäneen monta kertaa enemmän panssarivaunuja ja esimerkiksi Himars-raketinheittimiä kuin mitä maan asevoimilla on ollut käytössään. Venäjän ilmoittamat tiedot ovat olleet lähinnä omalle kansalle suunnattua propagandaa.

Presidentti Vladimir Putin väitti torstaina pidetyssä mediatilaisuudessa, että Ukraina olisi menettänyt 770 panssarivaunua kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksensä jälkeen.

Todellisia kalustotappioita on vaikea arvioida, mutta tilanteesta saa suuntaa-antavan kuvan molempien osapuolten julkaiseman kuvamateriaalin perusteella. Muun muassa lennokkivideoiden perusteella tappioita on koostanut vapaaehtoisten pyörittämä Oryx-sivusto.

Sen perusteella Ukraina olisi menettänyt koko sodassa eli helmikuun 2022 jälkeen yhteensä 697 panssarivaunua, joista 468 tuhoutui, 57 vaurioitui, 39 hylättiin ja 133 jäi sotasaaliiksi.

Venäjän asevoimien on visuaalisesti vahvistettu menettäneen huomattavasti enemmän eli 2 541 taistelupanssarivaunua ja sen lisäksi tuhansia panssariajoneuvoja. Oryxin arvion mukaan tankeista 1 668 tuhoutui, 141 vaurioitui, 185 hylättiin ja 547 jäi Ukrainalle sotasaaliiksi.

