Kuin keskiaikaiset tykinkuulat – ammuspula pahenee rintamalla

Ukrainan asevoimien varoitetaan kärsivän yhä pahemmasta tykistöammusten pulasta.

Vielä viime kesänä tilanne oli kohtuullisen tasainen, mutta nyt venäläisjoukkojen ylivoima tykistötulen osalta on noin viisinkertainen. Yhdysvaltain uusi tukipaketti on edelleen jumissa kongressin sisäpoliittisten kiistojen vuoksi, eikä ammustuotantoa ole vielä saatu kiihdytettyä riittävällä tavalla Euroopassa.

Kriisin odotetaan helpottavan myöhemmin, sillä esimerkiksi saksalainen Rheinmetall tuottaa jatkossa arviolta 700 000 tykistöammusta vuodessa.

Itä-Ukrainassa taistelevat sotilaat kuvailevat CNN:lle ammuspulaa kriittiseksi. Tilanne on samankaltainen kaikilla rintamalohkoilla. Räjähdelennokkien yleistyminen on hieman helpottanut tilannetta, mutta tykistön tuki on edelleen ratkaisevan tärkeää.

Venäläisjoukkojen massiivisten rynnäköiden torjumiseen tarvittaisiin erityisesti 155 millimetrin tykistöammuksia. Yhdysvaltain toimittaman M109 Paladin -panssarihaupitsin miehistö kertoo olevansa usein toimettomana ammuspulan vuoksi.

– Miehistöni ja muut miehistöt vain odottavat ammuksia ja ovat valmiita tekemään töitä kellon ympäri, vaunukomentaja sanoo.

Kun huoltokuljetus vihdoin saapuu, on mukana vain neljä uutta ammusta. Niidenkin hyöty jää vähäiseksi, sillä ne ovat savukranaatteja.

– Nämä kranaatit aiheuttavat osuessaan vain pienen räjähdyksen. On aivan kuin ampuisimme keskiaikaisia tykinkuulia, komentaja sanoo.

Venäjän sotateollisuuden arvioidaan tuottaneen noin kaksi miljoonaa tykistökranaattia vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi Pohjois-Korealta saatiin miljoona ammusta.

Alueella taistelevat ukrainalaiset näkevät tiedustelulennokeilla, kuinka venäläisjoukot kokoontuvat uusia rynnäköitä varten. Kohteita ei kuitenkaan pystytä usein tulittamaan ammuspulan vuoksi.

