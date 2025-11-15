Kuin jalkaväen hautausmaa – vahva puolustuslinja uhkaa murtua

Ukrainan rintaman kiivaimmat taistelut on käyty viime viikkoina Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin ja viereisen Myrnohradin lähialueella.

Venäläisjoukot ylläpitävät jatkuvaa painetta ja yrittävät saartaa puolustajia massiivisen drooninkäytön avulla. Huoltoyhteyksiä on yhä vaikeampi pitää yllä.

Ukrainan 1. rynnäkköpataljoonan kerrotaan tehneen viime päivien aikana vastahyökkäyksen Pokrovskin pohjoisosissa ja ottaneen haltuunsa tärkeän logistisen väylän. Alueella taistelevan upseerin mukaan Pokrovskin menettäminen olisi Ukrainan kannalta suurin takaisku moneen kuukauteen.

– Pokrovsk ei ole mikä tahansa kaupunki. Se on strateginen huoltokeskus, joka toimii solmukohtana moneen eri suuntaan Donetskin rintamalla, komentaja sanoo War Zone -sivustolle.

Hänen mukaansa kaupungin menettäminen murtaisi yhden viimeisistä vahvoista puolustuslinjoista ennen Kramatorskin ja Slavjanskin kaupunkeja. Ne ovat Ukrainan hallussa ja maan itäosien teollisuuden ydintä.

Pokrovskin valtaaminen voisi helpottaa Venäjän etenemistä lännempänä Zaporižžjan rintamalla ja muualla.

– Viholliselle Pokrovsk on kuin portti. Jos he saavat sen haltuunsa, niin tykistö pystyy uhkaamaan kohteita lännempänä. Venäläiset voisivat uhata huoltoyhteyksiä, jotka tukevat kaikkia idässä taistelevia ukrainalaisjoukkoja, upseeri sanoo.

Tämä tarkoittaisi pidempiä huoltoyhteyksiä, korkeampaa riskiä ajoneuvoille ja painetta Ukrainan vähäisille reserveille.

Kreml on silti joutunut maksamaan erittäin kovan hinnan hitaasta etenemisestään. Upseerin mukaan alueella leijailee tuhoutuneiden ajoneuvojen haju, minkä lisäksi haavoittuneita evakuoidaan etulinjasta lähes taukoamatta.

– Venäläiset kärsivät valtavia tappioita Pokrovskin ympärillä. He heittävät aallon toisensa jälkeen taisteluun. Joukot koostuvat lähinnä heikosti koulutetuista sotilaista, jotka eivät koordinoi toimintaansa kunnolla tai käytä suojaa. Jokainen rynnäkkö maksaa heille kymmeniä ja joskus satoja ihmishenkiä, upseeri sanoo.

Hänen mukaansa alue on muuttunut hautausmaaksi Venäjän jalkaväelle.

– He menettävät kokonaisia rynnäkköryhmiä saadakseen haltuunsa parisataa metriä. Ja seuraavana päivänä tämä pitää aloittaa jälleen uudelleen, ukrainalaiskomentaja ihmettelee.