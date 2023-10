”Kuin Babyn Yar” – Hamasin julmuudet ovat pahimpia sitten holokaustin

– Emme ole koskaan nähneet niin julmia tekoja valtiomme historiassa, emme sitten holokaustin, pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi The Times of Israelin mukaan puhuessaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa.

Netanjahun kanslia kertoi tiistaina pääministerin kertoneen presidentti Bidenille, että Hamasin israelilaisia siviilejä vastaan hyökännyt julmuus oli pahin sitten holokaustin joukkotragedioiden.

– Emme ole koskaan nähneet niin julmia valtiomme historiassa, emmekä holokaustin jälkeen.

– He ottivat kymmeniä lapsia, sitoivat heidät, polttivat heidät ja teloittivat heidät. He mestasivat sotilaita, niittivät nämä nuoret, jotka tulivat festivaaleille. Tiedätkö, Babyn Yarin tavoin he niittivät heidät varmistaen, että he tappoivat kaikki, Netanjahu sanoi viitaten aavikon ravejulaan, jossa noin 260 ihmistä murhattiin.

– He ovat vielä pahempia kuin ISIS ja meidän on kohdeltava heitä sellaisina, Netanjahu jatkoi.

Viittaus Babyn Yariin tulee natsi-Saksan joukkotuhonnasta. Syyskuussa 1941 Saksan SS- ja poliisijoukot murhasivat kahdessa päivässä lähes 34 000 juutalaista Babyn Yarissa. Paikkaa käytettiin teloituspaikkana vuoteen 1943 saakka ja kaikkiaan siellä ammuttiin noin 100 000 ihmistä.