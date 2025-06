KU listasi nykyhetken kovimmat vasemmistovaikuttajat

Kansan Uutiset on listannut 2020-luvun suurimpia vasemmistovaikuttajia. Listalla on niin vasemmistoliiton kuin SDP:n poliitikkoja, tutkijoita sekä ay-johtajia. Lehden mukaan nimiä kerättiin useilta vastaajilta erilaisista taustoista, ei pelkästään vasemmistolaisilta, ja lisäksi mukana on toimituksen omaa harkintaa.

Listalla ovat muun muassa vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, meppi Li Andersson, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki, puolueen nykyinen puheenjohtaja Minja Koskela sekä kansanedustaja Anna Kontula, joka on tituleerannut itseään kommunistiksi ja jonka KU määrittelee edustavan vasemmistoliiton vasenta laitaa.

Minja Koskelasta artikkeli toteaa, että hänen vastuullaan on ratkaista eduskuntavaalien lähestyessä muun muassa se, miten vasemmistoliitto eroaa riittävästi SDP:stä ja vihreistä ajautumatta kuitenkaan marginaaliin.

Listalle on päässyt myös kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.), jota kuvaillaan ”vasemmistodemarien megafoniksi”. Antti Lindtmanin johtamassa SDP:ssä sivuraiteelle joutunut Mäkynen profiloituu nyt puolueen linjausten haastajana.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtosta kuvataan ”tykittelijäksi”, joka antaa palaa silloin, kun Teollisuusliiton demarisiipi jarruttelee. Kukaan ei kuitenkaan ole toistaiseksi keksinyt, miten vasemmiston suosio Teollisuusliiton jäsenistössä saataisiin kasvuun, KU toteaa.

Millariikka Rytkönen on Tehyn puheenjohtajana puolestaan pitänyt tiukasti kiinni hoitajien palkankorotusvaateista ja saanut aikaan jopa joukkopaon alalta Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana, kun pakkolaiksi kutsuttu potilasturvalaki säädettiin.

Tutkijoista listalle ovat yltäneet Lauri Finér ja Lauri Holappa. Uuden talousajattelun keskuksen UTAKin Holappa esitellään vastavirran talousviisaana.

Finér toimii demarien ajatuspajassa Kalevi Sorsa -säätiössä, ja KU:n mukaan tällä kentällä hänen kädenjälkensä on ollut iso.

– Työn laadusta kertoo se, että häntä vastaan ei kampanjoida faktoilla, artikkeli luonnehtii.

Listalle on päässyt myös Helsingin kaupunginvaltuutettu, Instagramissa yli 40000 seuraajaa kerännyt Alma Tuuva (vas.), joka sai kuntavaaleissa suorastaan äänivyöryn ja joka tunnetaan ”kapitalisminvastaista ajatuksistaan työstä kieltäytymisestä”.