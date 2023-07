KSML: SDP:n valtuutettujen poissaolot ihmetyttävät Jyväskylässä – yksi ei ole käynyt kokouksissa vuoteen

Jyväskylässä sosialidemokraattien kaupunkivaltuutetuille on kertynyt runsaasti poissaoloja, uutisoi Keskisuomalainen.

Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen SDP:n valtuutetuille on kertynyt yhteensä 64 poissaoloa kaupunginvaltuuston kokouksista. Luku on kaksi kertaa enemmän kuin kokoomuksella, jolla on toiseksi eniten poissaoloja yhteensä 32 poissaololla.

Sekä SDP:llä että kokoomuksella on 67 valtuutetun valtuustossa 13 paikkaa.

Yhteensä poissaoloja on ollut kaikilla valtuutetuilla 165. SDP:n poissaolot vastaavat siis lähes 40 prosenttia kaikista poissaoloista, vaikka puolueen valtuustoryhmän koko on vain 18 prosenttia kaupunginvaltuustosta.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarno Kemiläisen mukaan demarivaltuutettujen poissaolojen aiheuttamat ongelmat tiedostetaan myös SDP:ssä. Ihmettelyjä on tullut myös muista puolueista.

– Ihmisillä on ollut erilaisia elämäntilanteita tämänkin valtuustokauden aikana. Väkisinkin on tullut poissaoloja. Sitä varten meillä on varavaltuutetut, Kemiläinen kommentoi.

Yli neljännes SDP:n valtuustoryhmän poissaoloista johtuu valtuutettu Yannick Lahdesta, jolle on kerääntynyt yhteensä 17 poissaoloa. Hän on käynyt valtuuston kokouksessa viimeksi kesäkuussa 2022.

Yannick perustelee poissaoloja henkilökohtaisilla syillä, joihin liittyy avioero ja riita lasten huoltajuudesta. Huoltajuuskiistaa on selvitetty Italiassa, joka on rajoittanut mahdollisuuksia osallistua kokouksiin. Nyt kun huoltajakiista on ratkaistu, pyrkii hän osallistumaan kokouksiin jatkossa enemmän.

– Olemme puhuneet kunnallisjärjestön kanssa, että jos selviydyn seuraavasta kahdesta vuodesta eri tavalla, niin mitään ongelmaa ei ole, Yannick kertoo.

Kemiläisen mukaan Lahden kanssa käydään kuitenkin vielä keskusteluja jatkosta elokuun aikana.

– Hän ei vaan voi roikkua mukana, jos ei ehdi osallistumaan, Kemiläinen linjaa.

Lahden jälkeen seuraavaksi eniten poissaoloja on SDP:n Riitta Mäkisellä (10), Tuulikki Väliniemellä, (9) ja Jaana Hakasella (8), kokoomuksen Janiika Vilkunalla (7) sekä vihreiden Bella Forsgrenillä (6).

Mäkisen mukaan poissaolot ovat johtuneet isän sairastumisesta ja kuolemasta, Vilkunan taas omasta tai lasten sairastelusta, altistumisesta koronalle sekä äidin sairaudesta ja menehtymisestä.