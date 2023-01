KSML: Pienkeräyksellä saatiin 20 aggregaattia Ukrainaan

Pihtiputaalla on kerätty rahaa yhteensä 20 aggregaatin lähettämiseksi Ukrainaan, kertoo Keskisuomalainen.

Lahjoituskuormaa lähtee viemään kolme vapaaehtoista miestä. Mukaan pikkubussiin mahtuu myös lahjoitettuja vaatteita, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita, joita organisointiryhmä kerää ensi lauantaihin asti.

– Aggregaattien arvo on 8 000 euroa. Keräys on tuottanut noin 14 000 euroa. Meillä on nyt menossa toinen pienkeräyslupa, kertoo keräyksen ideoinut Jarkko Muhonen.

Pienkeräyksen käytännön järjestäjä on Pihtiputaan helluntaiseurakunta, mutta mukana on laaja joukko muita yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Tarkoitus on tehdä uusia matkoja niin kauan kuin Ukrainassa apua tarvitaan.

– Aggregaatit ovat pieniä, joten ne menevät perheille esimerkiksi kännyköiden latausta varten. Avun tarve siellä on valtava. Tuntuu hyvältä voida auttaa Ukrainan kansalle -keräyksen kautta, Muhonen sanoo.