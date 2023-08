KSML: Näin Ukrainan sota on muuttanut Suomen tykistöä

Tykistön rooli on ollut erittäin merkittävä Ukrainan puolustustaisteluissa. Sekä Venäjän että Ukrainan tappioista valtaosa on aiheutettu tykistöaseella.

Tykistö ehdittiin jo osassa Euroopan maita ristiä vanhentuneeksi asejärjestelmäksi. Suomessa tykistön kehitystyö ei kuitenkaan missään vaiheessa lakannut.

Suomen puolustusvoimat on seurannut tarkasti tykistön käytön roolia Ukrainassa. Kapteeni Hans Ljungqvist kertoo Keskisuomalaiselle, että osaa opeista on ehditty soveltaa jo käytännön varusmieskoulutuksessa.

Erityisesti vastapuolen tykistöltä suojautuminen on hänen mukaansa noussut vahvasti esille koulutuksessa.

– Ukrainassa on nähty, miten tärkeää vastatykistötoiminta on molemmille osapuolille. Koulutukseen tätä on viety jo niin, että miehistön tykillä viettämä aika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Tulitehtävän jälkeen tykin henkilöstö siirtyy tykiltä suojaan ja odottaa siellä hetken. Tällä varmistetaan, että mikäli tykkiin kohdistuisi vastatykistötulta, henkilöstö olisi turvassa, Ljungqvist kertoo.

Osa uudesta tykistökalustosta on varustettu apumoottoreilla, joilla tykki voidaan siirtää turvaan vastapuolen iskulta.

Uudet panssarihaupitsit puolestaan voivat siirtyä nopeasti tuliasemasta toiseen, mikä vaikeuttaa merkittävästi niihin iskemistä.

Suojautumisen lisäksi kevyiden lennokkien ja pienoiskopterien käyttömahdollisuudet ovat Ljungqvistin mukaan nousseet puolustusvoimien mielenkiintoon. Hänen mukaansa Puolustusvoimat kehittää näitä kykyjä jatkuvasti.

Lennokeilla on erityisen suuri rooli maalien paikannuksessa ja tykistön tarkkuuden kasvattamisessa.

Lennokkien lisäksi myös ampumatarvikkeiden rooli on erittäin merkittävä tykistön käytössä.

Logistiikan merkitys on erittäin suuri laajamittaisessa tykistön käytössä. Maavoimien hankkimilla erikoisampumatarvikkeilla voidaan toteuttaa tarkkoja iskuja yksittäisiin kohteisiin.