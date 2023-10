KSML: Liito-oraville pystytetään hyppytolppia, hinta 110000 euroa

Jyväskylässä liito-oraville rakennetaan 31 hyppypylvästä molemmin puolin Tikanväylää. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Lähes kolmen kilometrin mittainen Tikanväylä on tunnistettu liito-oravien kulkuyhteyksien katkoskohtana. Liito-oravien elinalueita on kummallakin puolella väylää ja nyt ylityskohtaa rakennetaan paikkaan, jossa on jo yleiskaavassa tunnistettu ”ekologinen yhteys”.

Hanketta on perusteltu sillä, että toisin kuin niin sanottu tavallinen orava, liito-orava välttää maassa liikkumista ja tarvitsee siksi yhtenäisen puustoyhteyden. Tikanväylän suuntaisesti kulkevan voimalinjan takia väylä on liian leveä yliliidettäväksi. Sen vuoksi paikkoihin, mihin korkeita puita ei voi sähkölinjan takia istuttaa, asennetaan eri korkuisia tolppia.

Ympäristörakennuttaja Riikka Venäläinen kertoo, että tolpat ovat karheapintaisia puupylväitä, samantapaisia kuin puiset sähköpylväät. Tolppiin on myös kiinnitetty ”oksia”, niiden väritys on tehty luonnonmukaisen vaihtelevaksi ja etäisyydet puusta puuhun hyppelyyn soveltuviksi.

– Liito-orava pääsee kiipeämään näihin tolppiin ylös myös maasta, jos sattuvat mätkähtämään alas, Venäläinen kertoo KSML:lle.

Hankkeen kokonaishinta on 110 000 euroa. Rakentaminen toteutetaan osana Liito-orava-LIFE-hankkeen myötä saatua rahoitusta, jonka osuus on noin 75 prosenttia kokonaiskustannuksista. Tästä valtaosa on EU:lta saatua rahaa.

Tikanväylän tolppien asennus valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta istutukset saattavat jäädä ensi vuoteen.