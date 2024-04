KSML: Kansanedustaja esittää sadan miljoonan euron rahastoa urheilulle

Kokoomuksen kansanedustajan ja valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajan Timo Heinosen mukaan liikunta- ja urheilutoiminnan rahoittamiseksi Suomessa tulisi kehitellä uudenlaisia keinoja. Arvonlisäveron korotus sekä etenkin Veikkauksen pelituottojen lasku iskevät myös liikuntaan ja urheiluun. Aiheesta uutisoi Keskisuomalainen.

Heinosen mukaan tulisi tarkastella sitä, miten nykyisiä valtionavustuksia voitaisiin käyttää mahdollisimman vaikuttavasti. Järjestöjen tulisi hänen mukaansa lisätä yhteistyötä keskenään eikä jokainen lajiliitto välttämättä tarvitse montaa työntekijää. Tällöin valtiolta saatua tukea voitaisiin käyttää paremmin itse urheiluun.

– Yleensä on käynyt niin, että kun he (lajiliitot) ovat saaneet ensimmäisenä vuonna 70 000 – 80 000 euroa, niin se on hukkunut toiminnanjohtajaan, toimitilan vuokraamiseen ja taloushallintoon. Meillä menee rahaa liikaa rakenteisiin, Heinonen perustelee Keskisuomalaiselle.

Suomessa yrityksiltä ohjautuu rahaa urheiluun muita Pohjoismaita vähemmän. Lahjoitusten verovapautta muuttamalla on Heinosen mukaan tarkoitus korjata tilannetta. Kehysriihessä tehtiin päätös, joka mahdollistaa urheiluun ja liikuntaan tehtyjen alle 250 000 euron lahjoitusten vähentämisen verotuksessa. Aiemmin verovapauden piirissä ovat olleet muun muassa tieteen ja taiteen tukeminen.

Lisäksi Heinonen ehdottaa säätiön perustamista liikunnan ja urheilun rahoittamiseen.

– Jos laitettaisiin sata miljoonaa euroa liikkumisen rahastoon, niin sieltä olisi mahdollisuus saada merkittäviä tuottoja, hän sanoo.