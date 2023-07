Kryvyi Rihin ohjusiskun uhriluku kasvaa

Pelastusoperaatio on jatkunut Keski-Ukrainassa sijaitsevassa Kryvyi Rihin kaupungissa tämänaamuisen ohjusiskun jäljiltä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoo, että tähän mennessä raunioista on löydetty viisi ruumista. Kuolleiden joukossa on 10-vuotias tyttö sekä hänen äitinsä. Loukkaantuneita on 53.

Kaksi Venäjän ballistista ohjusta iskeytyi 9-kerroksiseen asuintaloon sekä yliopiston rakennukseen.

Rescue operation has been ongoing in Kryvyi Rih since the morning, after 2 rus ballistic missiles struck a house and a university.

The number of victims keeps growing. 5 bodies have already been discovered, including a 10 y.o. girl and her mother.

53 people were injured. pic.twitter.com/UnHF42wECd

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 31, 2023