Kryptoimperiumi takoo hurjia voittoja: Näin paljon Donald Trump on vaurastunut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaurastunut huomattavasti toisen presidenttikautensa ensimmäisen vuoden aikana, kertoo Financial Timesin tekemä selvitys.

Vaurastumisen ydin on Trumpin yhdessä perheensä kanssa rakentama ja nopeasti kasvava kryptovaluuttaimperiumi. FT:n tutkimuksen mukaan tämä liiketoiminta on niittänyt viimeisen vuoden aikana yli miljardi dollaria (yli 860 miljoonaa euroa) voittoa ennen veroja.

FT:n tekemässä Trumpin kryptoprojektien tulojen selvityksessä ovat mukana vain toteutuneet voitot. Trumpin kryptohankkeet ovat myös kasvattaneet hänen paperilla olevaa nettovarallisuuttaan miljardeilla dollareilla. Esimerkiksi hänen omistuksensa Trump Media & Technology Groupissa, joka on Truth Socialin emoyhtiö ja bitcoin-rahastonhoitoyhtiö, on nyt arvoltaan 1,9 miljardia dollaria (noin 1,6 miljardia euroa).

Hankkeet ovat saaneet suuria summia rahaa niin ulkomaisilta miljardöörisijoittajilta kuin kansallisvaltioihin sidoksissa olevilta tahoilta.

Trump lupasi virkaanastumisen yhteydessä tulla maan ”ensimmäiseksi kryptopresidentiksi”. Hän on linjannut kansallisen bitcoin-varannon perustamisesta ja nimittänyt kryptoystävällistä johtoa Yhdysvaltain tärkeimpiin sääntelyvirastoihin. Uuden johdon alaisuudessa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on lopettanut suurten kryptoyhtiöiden tutkinnat.

Viimeisten yhdeksän kuukauden aikana bitcoinin hinta on noussut toistuvasti ennätyskorkeuksiin.

FT:n mukaan Trump on lisäksi tienannut miljoonia dollareita myymällä brändättyjä Raamattuja, hajuvesiä, lenkkareita ja nimikirjoitettuja kitaroita sekä saanut kymmeniä miljoonia dollareita sosiaalisen median yhtiöiltä ja uutisyhtiöiltä, ​​jotka ovat sovitelleet Trumpin nostamia oikeusjuttuja. Presidentin puoliso Melania Trump on puolestaan tehnyt 40 miljoonan dollarin (noin 34 miljoonaa euroa) dokumenttisopimuksen Amazonin kanssa, mikä FT:n mukaan ylittää alan markkinahinnat huomattavasti.

Monien asiantuntijoiden mukaan Trumpin toiminta kryptovaluuttojen parissa ja laajemmin liike-elämässä presidenttikaudellaankin on ennennäkemätöntä Yhdysvaltain nykyhistoriassa.

– Jokainen muu presidentti sisällissodan jälkeen on välttänyt merkittäviä taloudellisia eturistiriitoja virkatehtäviensä kanssa, sanoo FT:lle Richard Painter, joka toimi presidentti George W. Bushin kaudella eettisten asioiden johtavana asianajajana Valkoisessa talossa.