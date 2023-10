Keskusrikospoliisi on löytänyt kaasuputken vuotokohdan

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona illalla, että Balticconnectorin vauriokohta on löydetty. KRP:n päällikkö Robin Lardot sanoi, että merenpohjassa on ulkoisia jälkiä vuotokohdassa.

KRP:n yleisjohtaja, rikoskomissario Risto Lohi kertoi, että vaurioiden pohjalta on syytä epäillä käytetyn ulkoista voimaa, joten kyse on rikoksesta. KRP:n tutkintanimikkeenä on törkeä tuhotyö.

Lohen mukaan kaasuputken vaurio on aiheutettu mekaanisesti eli ulkoapäin.

– Alkutietojen mukaan varsinaista räjähdystä ei ole ollut, sanoi Lohi.

– Se ei välttämättä vaikuttaisi ankkurilta, mutta mekaaninen voima ei poissulje sitä.

Keskusrikospoliisi selvittää myös liittyykö Elisan tietoliikennekaapelin katkeaminen kaasuputken vaurioon.

Rajavartiolaitoksen esikunnan meriturvallisuusyksikön päällikkö Mikko Simola kertoi tutkimusolosuhteiden olevan vaikeat.

– Tällä hetkellä sää vaikuttaa keskisellä Suomenlahdella toimintaa. Olosuhteet ovat haastavat. Vedenalaiset tutkimukset kestävät vähintään useita vuorokausia, sanoi Simola.

Suomalaisviranomaiset ovat tehneet laajaa yhteistyötä Viron kanssa ja sen varmistamiseksi Suomi on tehnyt eurooppalaisen tutkintamääräyksen.