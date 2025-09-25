Kristillisdemokraatit tyrmäävät esityksen alkoholista – ”Onko tarkoitus kohdentaa nuorille”

Kristillisdemokraatit ovat jättäneet eriävän mielipiteen alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta, eli niin sanottua toimitusmyyntiä, koskevaan hallituksen esitykseen tänään valtioneuvoston yleisistunnossa.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) esitti lakiesityksen hylkäämistä ja jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. KD toivoo, että valiokuntakäsittelyssä esitystä korjataan sekä alkoholin markkinoinnin että etämyynnin prosenttirajojen osalta.

Ministeri Poutala pitää erityisen huolestuttavana sitä, että lausuntokierroksen jälkeen esitystä on muutettu siten, että alkoholimainontaa vapautetaan sallimalla vaikuttajamarkkinointi eli niin sanottujen some-influenssereiden alkoholimainonta.

– Sosiaalinen media on pääasiallinen media, jota lapset ja nuoret seuraavat. Alkoholimainontaa koskevat säännökset on tehty erityisesti suojelemaan lapsia ja nuoria. Herää kysymys, onko esityksen myötä tarkoitus kohdentaa alkoholimainontaa nimenomaan nuorten kohderyhmään? Hallitusohjelmassa linjataan ennaltaehkäisevän lasten ja nuorten päihdetyön vahvistamisesta. Esitys on täysin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, Poutala toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että myös komissio kehottaa tähän esitykseen antamassaan lausunnossa (notifiointi) Suomea etsimään vaikuttajamarkkinoinnin rajoitusten lisäksi keinoja suojella lapsia ja nuoria sekä vähemmistöjä alkoholimainonnalta eri videojakopalveluissa.

– Komission kehotusta ei ole otettu huomioon, vaikka hallitusohjelman mukaan alkoholipolitiikassa toimitaan EU-oikeuden puitteissa, Poutala ihmettelee.

KD katsoo, että alkoholin etämyynnissä tulisi noudattaa samoja prosenttirajoja kuin kotimaan vähittäismyynnissä.

– Alkoholin kotimaan vähittäismyynnin prosenttirajat (8/5,5 prosenttia) on asetettu hillitsemään alkoholihaittoja ja turvaamaan Alkon kansanterveydellisen aseman säilyminen. Kristillisdemokraatit eivät näe näiden tavoitteiden mukaisena, että ulkomaisille yrityksille sallittaisiin vahvojen alkoholijuomien etämyynti Suomeen.

Kristillisdemokraattien mukaan hallituksen esitys asettaa kotimaiset toimijat ulkomaisia heikompaan asemaan, mikä ei ole perusteltu ratkaisu myöskään verotuottojen ja alan tuoman muun arvonlisän näkökulmasta. Nyt kotimaisille toimijoille ihan tarkoituksellisesti luodaan kannuste siirtää liiketoiminta ulkomaille, kuten Viroon.

– Alkoholin etämyynnissä tulisi pitäytyä kotimaista vähittäismyyntiä koskevissa alkoholipitoisuuden rajoissa. Valmistelussa arvioitiin, että etämyynnin rajaaminen kotimaisen vähittäismyynnin rajaan turvaisi parhaiten Alkon markkinaosuutta ja kansanterveyttä. Tämä tavoite on myös kirjattu hallitusohjelmaan. Näemme, että tältäkään osin hallituksen esitys ei ole hallitusohjelman mukainen ja toivomme, että eduskunta korjaa hallituksen esitystä, Poutala sanoo.

– Suomi on saanut oikeuden alkoholiyhtiön monopoliin kansanterveydellisin perustein liittyessään EU:n jäseneksi. Yhtenäistä prosenttirajaa sekä ulkomailta Suomeen kohdistuvaan vähittäismyyntiin (etämyynti) että kotimaiseen vähittäismyyntiin voidaan siis perustella komissiolle kansanterveydellisin perustein ja vetoamalla Suomen saamaan oikeuteen pitää yllä Alkon monopolia. EU-komission lopullinen kanta voidaan selvittää vain notifioimalla tämän sisältöinen lakiehdotus.

– Keskustelussa on vedottu tuoreeseen oikeustapaukseen kaiken etämyynnin vapauttamisen puolustamiseksi. Tällä hetkellä etämyynnin oikeustila on epäselvä, jolloin oikeus on katsonut oikeustapaukset kantajan eduksi, Poutala toteaa.