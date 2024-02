Kristiina Kokko: Alexissa on sellaista tähtipölyä

Kampanjapäällikkö, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo, että kuluneen kahden viikon aikana kampanjatiimi ”pisti kampanjasykkeen noustessa kaiken peliin”.

– Itse kampanjassa mikään ei isosti muuttunut ensimmäisestä kierroksesta, vaan jatkoimme omalla suunnitelmallamme. Tietysti loppuvaiheessa tulee aina paineita, että tarvitsisiko jotain vielä muuttaa tai pitäisikö tehdä vielä joku iso liike, mutta pysyimme uskollisena omalle tekemisellemme.

Kokon mukaan kampanjassa rikottiin kaikki aiemmat yleisöennätykset ympäri Suomea. Pelkästään vaalien ilmiöksi nousseita raamiselfieitä on Alexander Stubbin kanssa otettu ”ehkä kymmeniä tuhansia”.

Kampanjan tähdeksi Kokko nostaa itse ehdokkaan. Kokon mukaan Stubbilla on ainutlaatuinen taito puhutella ihmisiä ja puhua vaikeistakin asioista.

– Kyllä se on se poikkeuksellinen karsima, mikä Alexilla on. Se, miten hänen kauttaan pystyy samaistumaan monin sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat vierailta tai etäisiltä. Siinä on jotain sellaista ainutlaatuista, mitä en ole poliittisella uralla itse aikaisemmin kokenut. Hänessä on sellaista tähtipölyä.

Presidentinvaalien toisella kierroksella lähes 46 prosenttia äänesti ennakkoon. Kokko sanoo, että ennakkoäänestyksen suosion kasvu vaikuttaa yhä enemmän myös kampanjasuunnitteluun.

– Kun ennakkoäänestys alkaa, silloin pitää olla todella hyvässä iskussa.

Vaikka presidentinvaalien rekvisiittaa on tuskin ehditty siivota pois, puoluetoimistoissa valmistaudutaan jo seuraavaan vaalikampanjaan. Eurovaaleihin on aikaa vajaat neljä kuukautta.

Kokko on toiveikas sen suhteen, että nyt käyty puolen vuoden aktiivinen keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta voisi herätellä kansalaisten kiinnostusta myös eurovaaleja kohtaan.

– Eurovaaleissa on perinteisesti ollut vaikeuksia saada ihmiset kiinnostumaan vaalien agendasta. Ehkä nyt maaperä on otollinen. Teemaan liittyvistä asioista on keskusteltu nyt puoli vuotta ja ”isot mannerlaatat” liikkuvat niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Jos eurovaalit eivät nyt kiinnosta, niin koska sitten?