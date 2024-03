Kremlissä uskotaan otolliseen hetkeen: Veriset hyökkäykset jatkuvat

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi kansatunnan tilaa koskeneessa puheessaan, että maan asevoimat on saanut aloitteen Ukrainan rintamalla.

Viime kuukausina käyty verinen taistelu Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan kaupungin hallinnasta ei ole kuitenkaan yhteydessä Venäjän presidentinvaaleihin, arvioi pitkän linjan Venäjä-asiantuntija, kirjailija Mark Galeotti.

Kreml itse asiassa pyrkii puhumaan mahdollisimman vähän sodasta, sillä monet venäläiset ovat kärsineet sen seurauksista inflaation ja muiden tekijöiden kautta. Kansa ei suhtaudu sotatoimiin innokkaasti.

– Luulen Avdijivkan taistelun liittyvän laajemmin siihen, kuinka venäläiset näkevät sotatoimien etenevän vuonna 2024. Tänä vuonna Moskovalla on valitettavasti monia vahvuuksia: se kesti viime vuoden vastahyökkäyksen, sillä on enemmän tykistöammuksia osin Pohjois-Korean ansiosta, minkä lisäksi poliittisten kiistojen odotetaan vähentävän lännen tukea Ukrainalle, Mark Galeotti sanoo This is not a Drill -podcastissa.

– Putin yrittää ottaa tilanteesta kaiken irti ennen olosuhteiden muutosta. Ja ennen kuin konflikti alkaa kunnolla heikentää Venäjän taloutta. Jopa venäläislähteissä myönnetään varovasti, että vuodesta 2025 tulee erilainen, Galeotti jatkaa.

Ensi vuoden puolella ammustilanne on luultavasti tasoittunut. Ukrainalla on lisäksi aikaa integroida kunnolla ulkomaista kalustoa ja kouluttaa joukkojaan. Sotilaallinen tilanne voi näin ollen kääntyä epäedulliseksi Kremlin kannalta.

– He yrittävät hyvin, hyvin verisesti hyödyntää kaikki mahdolliset vahvuutensa. Rintamalinjaa työnnetään mahdollisimman pitkälle, ja sitten tilanne jäädytetään. Uskon, että tämä on heidän tavoitteensa, Mark Galeotti sanoo.

