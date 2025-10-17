Kremlin varjolaivastolla voi olla uusi tehtävä

Euroopassa on syksyn mittaan nostettu valmiutta epäilyttävien lennokkihavaintojen ja Venäjän tekemien ilmatilaloukkauksen seurauksena. EU valmistelee parhaillaan niin sanottua droonimuuria, joka on määrä saada valmiiksi vuoden 2027 loppuun mennessä.

Lennokkeja on havaittu tärkeiden sotilas- ja siviilikohteiden yllä Norjassa, Tanskassa, Romaniassa ja monissa muissa maissa. Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi pitävänsä selvänä, että toiminta on osa Venäjän presidentti Vladimir Putinin strategiaa hybridisodassa länttä vastaan.

Pitävien todisteiden löytäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Puolan ilmatilaloukkauksessa tilanne oli selvä, koska pelloille oli syöksynyt samoja drooneja, joita Venäjä käyttää Ukrainan kaupunkeja ja energiakohteita vastaan tehtävissä ilmahyökkäyksissä.

CNN:n haastattelemat länsimaiset tiedustelulähteet pitävät esillä teoriaa, jonka mukaan pakotteita kiertävälle Kremlin varjolaivastolle olisi annettu uusi tehtävä. Rahtialuksia käytettäisiin operaatioissa lennokkien laukaisuun.

Epäilyt heräsivät heti Kööpenhaminan ja Oslon lentoasemien välikohtausten jälkeen Venäjään kytköksissä olevien alusten erikoisten liikkeiden vuoksi, mutta viranomaisten suorittamista tutkinnoista huolimatta alusten kyydistä ei löytynyt tästä todisteita. Lennokkien operointiin käytettävä kalusto olisi kuitenkin helppo heittää mereen jälkien peittämiseksi.

Tanskan poliisi on tutkinut maan lähellä olleiden alusten liikkeitä syyskuun lopulla. Toinen kulki Norjan rannikkoa pitkin etelään ennen useita suunnanmuutoksia ja jatkoi kohti Pietaria.

Tanskan läheltä kulki lisäksi idästä saapunut tankkeri, joka oli tapahtumahetkellä sopivalla etäisyydellä monista lentoasemista ja sotilastukikohdista. Ranskalainen puolustuslähde kuvailee CNN:lle reittiä epäilyttäväksi, mutta muistuttaa todisteiden puutteesta. Viranomaiset nousivat Kremlin varjolaivastoon kuuluvalle alukselle ja suorittivat tutkinnan.

– Vaikka laivaa olisi käytetty laukaisualustana, niin on mahdollista, ettei mitään jälkiä siitä olisi löydettävissä, Ranskan asevoimien lähde sanoo.

Epäilyttävinä pidettyjen rahtilaivojen omistajatahot eivät vastanneet amerikkalaismedian kommenttipyyntöihin.

Puolustusliitto Nato on tarkkaillut välikohtausten jälkeen Venäjän alusten liikkeitä tarkasti Itämerellä. Julkisten lentoliikennetietojen perusteella Kaliningradin ympärillä on partioinut Yhdysvaltain ja Britannian RC-135- ja N159L-tiedustelukoneita. Mahdollisista havainnoista ei ole tiedotettu julkisuuteen.

Valmiutta on nostettu muun muassa Tanskassa, jossa Kööpenhaminan lentoaseman luokse on sijoitettu miehittämättömien ilma-alusten havaitsemiseen suunniteltu XENTA-C/M-tutkajärjestelmä.

It appears that the radar seen here at Copenhagen Airport is a XENTA-C/M X-Band Counter-UAS Radar System, developed by the Danish engineering company Weibel Scientific. https://t.co/SMDzplBmY0 — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2025