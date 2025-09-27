Kremlin vakoilualus kartoitti tärkeitä merikaapeleita

Venäjän vakoilualuksen on kartoitettu liikkuneen viime vuosien aikana useiden tärkeiden merikaapeleiden läheisyydessä.

Ulkopuolelta siviilialukselta näyttävä Yantar-niminen alus on varustettu suurella määrällä erilaista tiedusteluteknologiaa.

Financial Times -lehden selvityksen mukaan alus on vuosien 2024 ja 2025 aikana liikkunut merikaapeleiden lähellä Norjan rannikkoalueilla Englannin kanaalissa sekä Ison-Britannian ja Irlannin väliin jäävällä merialueella.

Irlanninmerellä alus havaittiin satelliittikuvista. Selvityksen mukaan alus oli pysähtynyt kriittisen merikaapelin päälle. Vakoilualus yritti piilottaa sijaintinsa, eikä se esimerkiksi lähettänyt sijaintietojaan laisinkaan alueella.

Yantar on havaittu myös Norjan ja Huippuvuorten rannikkoalueiden läheisyydessä.

Alusta on pidetty tarkasti silmällä länsimaissa.

– Se seuraa kaapeleita ja putkilinjoja tehden pysähdyksiä. Me seuraamme sitä erittäin tarkasti, nimettömänä esiintyvä Naton upseeri sanoo.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkuvaiheessa alus pysyi satamassa. Nyt se on jälleen lähetetty kartoittamaan merialueita.

Yantar liittyy Venäjän vedenalaiseen GUGI-tutkimusosastoon. Sen alaisuudessa on useita erilaisia pinta-aluksia ja sukellusveneitä. Salaperäisen osaston tarkoituksena on toteuttaa vedenalaisia operaatioita. Osaston on arvioitu kykenevän laajamittaiseen sabotaasiin.

Yantar-vakoilualus voi laskea liikkeelle minisukellusveneitä, jotka kykenevät vakoilemaan kaapeleissa liikkuvaa tietoliikennettä. Sukellusveneet voivat myös asettaa räjähteitä sabotaasia varten. Myös kaapeleiden signaaleita on mahdollista häiritä ulkopuolelta.