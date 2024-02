Kremlin uusi ongelma: Laivoihin tarvitaan yli 400 uutta moottoria

Vuoteen 2040 mennessä Venäjän täytyy rakentaa ainakin 270 suuren kuljetuskapasiteetin alusta, tankkeria, kaasunkuljetus- ja konttialusta, joista maan kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan osa on jo rakenteilla.

Niihin tarvitaan ainakin 414 moottoria teholtaan yli 10–12 megawattia (MW). Niitä on aiemmin rakennettu Volgogradin ”Punainen lokakuu” -moottoritehtaalla, joka on parhaillaan konkurssiprosessissa.

Venäjällä pystytään rakentamaan enintään 7,5 MW:n moottoreita. Ennen pakotteiden alkamista moottorit tulivat Suomen Wärtsilältä, Saksan MANilta, Sveitsin WINGDiltä ja Japanin Japan Engine Corporationilta. Kiinalaisten moottorien hankinta on myös ongelmallista, koska niitä valmistetaan siellä pakotteita asettaneiden maiden lisensseillä.

Venäjän turvaneuvosto on ehdottanut Vladimir Putinille, että tämä aloittaisi valtion oman laivamoottorien tuotannon. Sen kumppani voisi olla Sinara, joka on alkaneena vuonna luomassa insinöörikeskuksen laivamoottorien tutkimusta ja kehittämistä varten. Projektin kustannusarvio on 190 miljardia ruplaa (1,9 miljardia euroa).

Yhden 12 MW:n moottorin rakentaminen kestää vähintään viisi vuotta, mutta Venäjällä on myös kysymys siitä, mihin laivaan ne asennetaan, koska maassa on PortNewsin kehitysjohtaja Nadežda Malyševan mukaan kolossaalinen pula suurten alusten rakennustelakoista.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen kiristyvät pakotteet ovat lyöneet kovaa Venäjän varjolaivastoon. Lokakuun 10. päivän jälkeen noin 50:stä pakotteiden alaiseksi joutuneesta öljytankkerista puolet on lakannut kuljettamasta öljyä.

21 tankkeria ei ole lastannut öljyä jouduttuaan pakotteiden alle. Seitsemän ei ollut toimittanut öljyä ennen pakotteiden asettamista, ja ne ovat yhä tyhjinä. Kolme todennäköisesti lastaa öljyä lähiaikoina. Lopuista 18:sta yhdeksän kuljettaa öljyä terminaalin ja suurempien tankkerien välillä ja toiset yhdeksän jatkaa pitkän matkan öljykuljetuksia.

Seuraukset alkavat näkyä: Sokol-öljyn vienti Intiaan on käytännössä pysähtynyt ja Urals-öljyn hinnanalennukset ovat nousseet lokakuun 12,5 dollarista joulukuun 18,5 dollariin barrelilta, mikä tarkoittaa, että nyt sitä myydään noin lännen asettamaan kattohintaansa 60 dollaria barrelilta.