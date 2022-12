Kremlin tiedottaja: Kukaan ei pidä meistä

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov arvioi, että Venäjän täytyy olla yhtenäinen ja vahva nykyisissä olosuhteissa, joita Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut Venäjän ja muiden maiden välille.

– Meidän täytyy olla yhtenäisiä, meidän täytyy olla vahvoja ja meillä täytyy olla reservejä, koska meidän täytyy elää tämän vastakkainasettelun olosuhteissa, hän sanoo toimittaja Francis Scarrin yhteisöpalvelu Twitterissä jakamassa haastattelussa.

Euroopan unioni, Yhdysvallat, sekä monet muut maat ovat asettaneet Venäjälle ja sen päättäjille kattavia pakotteita, jotka ovat rajoittaneet maan taloudellista ja teknologista kehitystä. Ne ovat myös heikentäneet jyrkästi Venäjän kykyä täydentää sotilaskalustoaan. Tavaraliikenne on ollut monin paikoin pysähdyksissä huhtikuusta alkaen.

– Kukaan ei pidä meistä, eivätkä he todellakaan aio aloittaa meistä pitämistä. Ja heidän ei meidän puolestamme tarvitse pitää meistä, Peskov katsoo.

Toimittajan kysyessä eivätkö jotkut maat pidä Venäjästä, Peskov korjaa kuitenkin näkemystään.

– Jotkut valtiot pitävät meistä, luultavasti suurin osa. Kun sanoin ettei kukaan pidä meistä, tarkoitin tietysti kollektiivista länttä.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov admits that Russia has reached the Millwall stage of international relations:

"No one likes us but we don't need them to"

It says a lot about the Kremlin's worldview that Zarubin needed to remind him that there are countries outside of the West pic.twitter.com/Rc8ZVpUFfN

