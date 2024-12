Kremlin sotatalous ylikuumenee – tämä olisi ratkaiseva isku

Venäjän talousnäkymistä on esitetty lännessä vaihtelevia arvioita. Osa uskoo maan olevan jo romahduksen partaalla, mutta muiden asiantuntijoiden mukaan Kreml luultavasti pystyy ylläpitämään sotatalouttaan vielä useita vuosia valtiojohtoisin keinoin ja sortotoimien turvin.

Ohjauskorko on ollut historiallisen korkealla tasolla 21 prosentissa. Presidentti Vladimir Putinin ongelmana on jatkuvasti paheneva työvoimapula, koska sadat tuhannet miehet on passitettu Ukrainan rintamalle. Suuri määrä heistä on saanut surmansa tai haavoittunut.

Venäläiset maatalousyritykset ja tehtaat joutuvat houkuttelemaan perustason työntekijöitä palkoilla, jotka ovat monta kertaa maan keskipalkkaa suurempia ja vastaavat it-alan ammattilaisen palkkatasoa. Viimeaikaisissa mainoksissa on houkuteltu työntekijöitä muun muassa Snickers-suklaapatukoita valmistavalle tehtaalle. Mainoksessa työn sanotaan olevan helppoa ja yhtiön kerrotaan tarjoavan kolme ilmaista ateriaa päivässä majoituksen lisäksi. Kuukausipalkka on yli 3 800 euroa, kun Venäjän keskipalkka oli vuonna 2023 vain 700 euroa.

Kestämättömäksi kuvaillun tilanteen on sanottu johtavan massiiviseen konkurssiaaltoon.

Toista näkökulmaa edustaa tutkija ja Riddle Russia -median journalisti Anton Barbashin. Hän huomauttaa, että sotaa käyvä diktatuuri voi hallita sisäisiä taloudellisia kriisejä komentotaloudella, valtion menovirtojen ohjaamisella, rajoitustoimilla sekä lisäämällä sortotoimia byrokraatteja ja valtionyhtiöitä kohtaan.

Barbashin uskoo Vladimir Putinin pysyvän nykyisellä linjalla ja olevan vakuuttunut siitä, että hän pystyy pitämään järjestelmän pystyssä sodan loppuun asti. Voitokas lopputulos tarkoittaisi pakotteiden keventämistä ja lisätuloja.

Suomen Pankin BOFIT-laitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää Venäjän romahdusta epätodennäköisenä. Sotakoneistoa luultavasti pystytään pyörittämään, mikä mahdollistaa hyökkäysoperaatioiden jatkamisen Ukrainan rintamalla.

– Olen sitä mieltä, että sota ei Venäjän talouden sortumiseen lopu, ikävä kyllä. Nykytason sotilastuotantoa voidaan ylläpitää vielä pitkälle vuoteen 2025, vaikka se sitten merkitsisi resurssien siirtämistä muilta sektoreilta, Iikka Korhonen sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa ratkaiseva muutos olisi öljyn markkinahinnan pitkäaikainen lasku. Tämä iskisi suoraan Kremlin sotakassaan.

– En usko, että markkinataloudet varsinaisesti romahtavat, markkinatalous on sopeutuvainen otus. Mutta jos öljyn hinta laskisi selvästi ja pitkäksi aikaa nykyisestä, niin vienti- ja verotulojen väheneminen alkaisi tehokkaasti rajoittaa Venäjän kykyjä käydä sotaa, Korhonen sanoo.

So, there is an argument that Russian economy is going spinning left and right.

No one denies things are changing and not for the better. No more war-related “boom”

One side of the spectrum says “it’s going to collapse”, seeing mass protests and Putin eventually ousted or else.…

— Anton Barbashin (@ABarbashin) November 26, 2024