Venäjän viimeisimmät ohjusiskut eri puolille Ukrainaa ovat turvallisuuspolitiikan tutkija Aleksandr Gabujevin mielestä surullinen muistutus siitä, että hyökkäyssodan hirvittävimmät vaiheet ovat vielä edessä. Ne kertovat hänen mukaansa myös Vladimir Putinin halusta eskaloida tilannetta ja taipumuksesta tehdä päätöksiä yhä puhtaammin tunteidensa pohjalta.

– Kun Ukraina on yhä voitokkaampi perinteisellä taistelukentällä, Kremlin reaktio on muuttumassa yhä mielivaltaisemmaksi, suhteettomammaksi ja tuhoisammaksi, Carnegie-ajatushautomossa työskentelevä Gabujev arvioi Financial Timesissa.

Venäjän ohjusiskut ukrainalaisiin siviilikohteisiin ovat hänen mukaansa olleet kosto Kertšinsalmen sillan räjäytyksestä. Sillalla on Putinille symboliarvo sinänsä, ja koska sitä vastaan iskettiin hänen 70-vuotispäiväänsä seuraavana päivänä, hän on Gabujevin mukaan varmasti ollut sitäkin loukkaantuneempi.

Tunteellinen Putin

Kremlin aggressiiviseen reaktioon sisältyy Gabujevin mukaan kaksi merkittävää opetusta.

– Ensinnäkin Venäjällä on edelleen laaja keinovalikoima eskalointiin. Lokakuun 10. päivän traagiset tapahtumat ovat muistutus siitä, että mikään osa Ukrainaa ei ole turvassa Venäjän hyökkäyksiltä, eikä pakolaisten täysimittainen paluu ja jälleenrakennus ole tässä vaiheessa mahdollista, Gabujev sanoo.

– Toinen opetus on Putinin reaktio nöyryyttäviin vastoinkäymisiin. Hän ei suinkaan peräänny, vaan lisää kierroksia toimintaansa niiden strategisista seurauksista piittaamatta, hän toteaa.

Äskeiset ohjusiskut johtavat hänen mukaansa todennäköisesti siihen, että länsimaiden tuki Ukrainalle lisääntyy ja maa saa käyttöönsä myös kipeästi kaipaamiaan ilmapuolustusjärjestelmiä. Myös ukrainalaisten maanpuolustustahto lienee nyt entistä kovempi.

– Putin määräsi iskut tästä huolimatta. Sama lähestymistapa aiheutti hänen katastrofaalisen reaktionsa Maidanin mielenosoituksiin vuonna 2014 ja johti hänen päätökseensä hyökätä Ukrainaan, Gabujev huomauttaa.

Ukrainan sotilaalliset voitot ja Kremlin kyvyttömyys vastata niihin konventionaalisin keinoin saattavat hänen mukaansa johtaa jännitteiden nopeaan eskaloitumiseen myös Venäjän ja lännen välillä.

– Putinin tunteellisuuden huomioon ottaen tämä hetki voi koittaa pian ja arvaamattomasti, hän varoittaa.