”Ansaitsette koston” – Venäjän propagandisti jakeli tappouhkauksia lännelle

Kremlin propagandisti Vladimir Solovjov jakeli tappouhkauksia Venäjän valtion omistamalla Rossija 1 -kanavalla.

– Antakaas kun kerron. Minulla ei ole mitään keskusteltavaa eurooppalaisen roskaväen kanssa. Minulla ei ole mitään keskusteltavaa ukrainalaisten kanssa, hän sanoo käyttäen ukrainalaisista halventavaa termiä.

– Te haluatte tulitaukoa ja minä haluan teidän kuolemaa, hän lisää.

Hänen mukaansa eurooppalaiset ansaitsevat vain ja ainoastaan yhden asian.

– Olemme erilaisia. Siitä syystä te eurooppalaiset roskat ansaitsette meiltä vain ja ainoastaan yhden asian: koston.

Lähetyksestä on jaettu ote X-Viestipalvelussa. Sitä on jakanut eteenpäin esimerkiksi Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves.

– Kun he esittävät asiansa hyvin selvästi, ja tarkan kontrollin alaisen valtion televisiokanavan toimesta, lienee syytä uskoa, presidentti sanoo omassa julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

