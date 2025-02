Ukrainan joukot ovat joutuneet vetäytymään vähitellen eri puolilla rintamaa ylivoimaisten venäläisjoukkojen hyökkäysten paineen alla.

Eteneminen on silti ollut hidasta, ja Venäjän tappiot ovat nousseet massiivisiksi. Kremlillä on yhä suurempia vaikeuksia löytää uusia sotilaita korvaamaan kaatuneet ja haavoittuneet.

Vapaaehtoisten sopimussotilaiden palkkoja ja kertakorvauksia on nostettu ennätystasolle, sillä presidentti Vladimir Putin ei halua turvautua poliittisesti riskialttiiseen toiseen liikekannallepanokierrokseen.

Venäjän separatistihallinnossa toiminut entinen ukrainalaispoliitikko Oleg Tsaryov myönsi valtion ohjauksessa olevan Kanava 1:n keskusteluohjelmassa, että Kremlin ilmoittamien sotatavoitteiden saavuttamisessa kestää nykytahdilla vielä pitkään.

– Etenemme tällä hetkellä viisi kertaa nopeammin kuin viime vuonna. Meillä menee toki hyvin, mutta tällä tahdilla kestää vielä kolme vuotta tai pidempään, jotta koko Donetskin alue saadaan vapautettua. 30 neliökilometriä päivässä, se on vain matematiikkaa, Oleg Tsaryov myönsi.

Tämän lisäksi olisivat vielä maakunnat, jotka Vladimir Putin väitti liittäneensä Venäjään syksyllä 2022.

Separatistipoliitikkona tunnettu Oleg Tsaryov katsoo, että Ukrainan muodostama haaste Venäjälle pitäisi ”hoitaa” jotenkin lähitulevaisuudessa.

– Tämä maa ei katoa mihinkään. He ovat naapureitamme, ”veriveljiämme”. Väitteet siitä, että olisimme ikuisia vihollisia ovat vain tarinoita. Historiassamme on ollut sisällissotia, hyökkäyksiä, jakautumisia, vaikeita aikoja. Ja yhdistimme kaiken aina takaisin. Niin käy myös tällä kertaa, Tsaryov pohti.

Russian State Duma deputy Tsarev acknowledged that capturing Donbas will take years at the current pace, making it impossible to destroy Ukraine. pic.twitter.com/5P8kJffteZ

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 2, 2025