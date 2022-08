Kreml on joutunut nostamaan ”vapaaehtoisten” palkkioita

Venäjän niin kutsuttujen ”vapaaehtoispataljoonien” jäsenille, jotka ovat suostuneet lähtemään Ukrainan sotaan, maksetaan yli 3 000 dollaria kuukaudessa, kertoo Washingtonissa toimivan Institute for the Study of Warin raportti.

Näitä pataljoonia muodostetaan Venäjän eri alueilla.

– Primorsk tarjosi 18-60-vuotiaille rekrytoiduille kertaluonteisen 300 000 ruplan eli noin 4 980 dollarin bonuksen ja 200 000 ruplan eli noin 3 320 dollarin kuukausipalkan, ISW kertoo.

Primorskin piirikunnassa aiemmin muodostetun Tigr-vapaaehtoispataljoonan jäsenille maksettavan kertamaksun suuruus oli 150 000 ruplaa eli 2 490 dollaria.

Myös Burjatian tasavallassa maksun määrää jouduttiin nostamaan. Nyt tarjous 200 000 ruplaa eli noin 3 320 dollaria. Aiemmin se oli noin 1 660 dollaria.

Tatarstanin viranomaiset ovat joutuneet turvautumaan samaan.

ISW sanoo myös, että Kreml todennäköisesti määräsi Venäjän liittovaltion viranomaisia lisäämään mainontaa sopimusasepalveluksesta.

Ajatushautomo kertoi jo aiemmin, Ukrainan sotaan halukkaiden Venäjän kansalaisten määrä on laskussa, joten Kremlin johto yrittää aktiivisesti värvätä riveihinsä myös ulkomaalaisia.