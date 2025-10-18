Verkkouutiset

Pete Hegseth. AFP / LEHTIKUVA / ALEX WROBLEWSKI

Kremlin media innostui USA:n puolustusministerin solmiosta

  • Julkaistu 18.10.2025 | 14:41
  • Päivitetty 18.10.2025 | 14:41
  • Venäjä, Yhdysvallat
Pete Hegsethin solmio muistutti erehdyttävästi Venäjän lippua.
Venäjän valtiollinen media on innostunut Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin solmiosta, jota hän käytti Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin perjantaisessa tapaamisessa Valkoisessa talossa.

Tapaamisessa otetuissa kuvissa ulkoministeri Marco Rubion vieressä istuva Hegseth pitää valko-sini-punaraidallista solmiota, joka muistuttaa erehdyttävästi Venäjän lippua.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass hehkuttikin tapaamisen jälkeen, kuinka ”Pentagonin pomo käytti Venäjän lipun värejä kantavaa solmiota”. Tassin mukaan Hegsethin näyttävä solmio, jonka raidat oli aseteltu samaan järjestykseen kuin Venäjän lipussa, erottuikin muuten muun delegaation hillitystä pukeutumisesta.

– Vaikka Yhdysvaltojen lipussa on samat värit, teki [värien] järjestys ja asettelu valinnasta erityisen silmiinpistävän, Tass kirjoittaa.

Izvestia taas julisti Hegsethin tulleen Zelenskyin tapaamiseen Venäjän trikolorisolmiossa. Myös Kreml-mielinen Komsomolskaja Pravda otti Hegsethin solmiovalinnasta ilon irti.

– Puolustusministeri todennäköisesti valitsi sen [solmion] syystä. Muut amerikkalaiset osallistujat olivat valinneet yksiväriset solmiot, lehti kirjoittaa.

Argumenty i Fakty -sanomalehden haastatteleman etikettiasiantuntijan Tatjana Nikolajevan mukaan raidoilla tuskin kuitenkaan lienee symbolista merkitystä. Nikolajeva sanoo, että vastaavissa virallisissa tapahtumissa on tapana käyttää solmioissa hillittyjä värejä ja paikoin myös vaakaraitoja.

– Solmio, jossa on punaisia, sinisiä ja valkoisia vaakaraitoja ei rikkoisi protokollaa, Nikolajeva kommentoi Argumenty i Faktylle.

Hegsethin solmio on tuskin jäänyt huomaamatta myöskään Zelenskyiltä, joka istui tapaamisessa viistosti pöydän toisella puolella.

Puolustusministeri ei ole itse kommentoinut solmiovalintaansa.

